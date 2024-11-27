AIMONICA

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

NavnAIMONICA

RangeringNo.2123

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.05%

Opplagsforsyning999,989,552

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,989,552

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.09339553558776777,2025-01-02

Laveste pris0.000070549664769109,2024-11-27

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...