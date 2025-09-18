Hva er AEROBUD (AEROBUD)

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

Hvor mye vil AEROBUD (AEROBUD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AEROBUD (AEROBUD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AEROBUD.

Folk spør også: Andre spørsmål om AEROBUD Hvor mye er AEROBUD (AEROBUD) verdt i dag? Live AEROBUD prisen i USD er 0.00807 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AEROBUD-til-USD-pris? $ 0.00807 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AEROBUD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AEROBUD? Markedsverdien for AEROBUD er $ 7.83M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AEROBUD? Den sirkulerende forsyningen av AEROBUD er 970.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAEROBUD ? AEROBUD oppnådde en ATH-pris på 0.07332252107368196 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AEROBUD? AEROBUD så en ATL-pris på 0.000498990731193964 USD . Hva er handelsvolumet til AEROBUD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AEROBUD er $ 71.55K USD . Vil AEROBUD gå høyere i år? AEROBUD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AEROBUD prisprognosen for en mer grundig analyse.

