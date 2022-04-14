AEROBUD (AEROBUD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AEROBUD (AEROBUD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AEROBUD (AEROBUD) Informasjon AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Offisiell nettside: https://aerobud.org/ Teknisk dokument: https://docs.aerobud.org/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Kjøp AEROBUD nå!

AEROBUD (AEROBUD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AEROBUD (AEROBUD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M All-time high: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 All-Time Low: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Nåværende pris: $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 Lær mer om AEROBUD (AEROBUD) pris

AEROBUD (AEROBUD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AEROBUD (AEROBUD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AEROBUD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AEROBUD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AEROBUDs tokenomics, kan du utforske AEROBUD tokenets livepris!

AEROBUD (AEROBUD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AEROBUD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AEROBUD nå!

