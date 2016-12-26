Dagens Aeternity livepris er 0.004025 USD. Spor prisoppdateringer for AE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aeternity livepris er 0.004025 USD. Spor prisoppdateringer for AE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aeternity Logo

Aeternity Pris(AE)

$0.004025
+0.34%1D
USD
Aeternity (AE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:28:41 (UTC+8)

Aeternity (AE) Prisinformasjon (USD)

$ 0.003935
24 timer lav
$ 0.004152
24 timer høy

$ 0.003935
$ 0.004152
$ 5.855889797210693
$ 0.00380538834773184
-0.43%

+0.34%

-6.47%

-6.47%

Aeternity (AE) sanntidsprisen er $ 0.004025. I løpet av de siste 24 timene har AE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003935 og et toppnivå på $ 0.004152, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AE er $ 5.855889797210693, mens den rekordlave prisen er $ 0.00380538834773184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AE endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og -6.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aeternity (AE) Markedsinformasjon

No.2013

$ 1.55M
$ 53.60K
$ 2.16M
385.11M
536,306,702
396,262,883.69932
71.80%

2016-12-26 00:00:00

$ 0.284
AE

Nåværende markedsverdi på Aeternity er $ 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.60K. Den sirkulerende forsyningen på AE er 385.11M, med en total tilgang på 396262883.69932. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.

Aeternity (AE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aeternity for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001364+0.34%
30 dager$ -0.000436-9.78%
60 dager$ -0.003529-46.72%
90 dager$ -0.004623-53.46%
Aeternity Prisendring i dag

I dag registrerte AE en endring på $ +0.00001364 (+0.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aeternity 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000436 (-9.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aeternity 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AE en endring på $ -0.003529 (-46.72%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aeternity 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.004623-53.46% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aeternity (AE)?

Sjekk ut Aeternity Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aeternity (AE)

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.

Aeternity er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aeternity investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aeternity på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aeternity kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aeternity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aeternity (AE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aeternity (AE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aeternity.

Sjekk Aeternityprisprognosen nå!

Aeternity (AE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aeternity (AE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aeternity (AE)

Leter du etter hvordan du kjøperAeternity? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aeternity på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AE til lokale valutaer

Aeternity Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aeternity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aeternity nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aeternity

Hvor mye er Aeternity (AE) verdt i dag?
Live AE prisen i USD er 0.004025 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AE til USD er $ 0.004025. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aeternity?
Markedsverdien for AE er $ 1.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AE?
Den sirkulerende forsyningen av AE er 385.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAE ?
AE oppnådde en ATH-pris på 5.855889797210693 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AE?
AE så en ATL-pris på 0.00380538834773184 USD.
Hva er handelsvolumet til AE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AE er $ 53.60K USD.
Vil AE gå høyere i år?
AE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:28:41 (UTC+8)

Aeternity (AE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

