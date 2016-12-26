Hva er Aeternity (AE)

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.

Aeternity (AE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aeternity (AE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Aeternity Hvor mye er Aeternity (AE) verdt i dag? Live AE prisen i USD er 0.004025 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AE-til-USD-pris? $ 0.004025 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Aeternity? Markedsverdien for AE er $ 1.55M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AE? Den sirkulerende forsyningen av AE er 385.11M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAE ? AE oppnådde en ATH-pris på 5.855889797210693 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AE? AE så en ATL-pris på 0.00380538834773184 USD . Hva er handelsvolumet til AE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AE er $ 53.60K USD . Vil AE gå høyere i år? AE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Aeternity (AE) Viktige bransjeoppdateringer

