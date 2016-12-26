Aeternity (AE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aeternity (AE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aeternity (AE) Informasjon Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Offisiell nettside: https://www.aeternity.com/ Teknisk dokument: https://github.com/aeternity/protocol Blokkutforsker: https://www.aeknow.org/ Kjøp AE nå!

Aeternity (AE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aeternity (AE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Total forsyning: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Sirkulerende forsyning: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M All-time high: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 All-Time Low: $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 Nåværende pris: $ 0.003982 $ 0.003982 $ 0.003982 Lær mer om Aeternity (AE) pris

Aeternity (AE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aeternity (AE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AEs tokenomics, kan du utforske AE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AE Interessert i å legge til Aeternity (AE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AE på MEXC nå!

Aeternity (AE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AE nå!

AE prisforutsigelse Vil du vite hvor AE kan være på vei? Vår AE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!