Dagens Acala Token livepris er 0.02884 USD. Spor prisoppdateringer for ACA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ACA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Acala Token Logo

Acala Token Pris(ACA)

1 ACA til USD livepris:

$0.02884
$0.02884$0.02884
-0.44%1D
USD
Acala Token (ACA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:44:23 (UTC+8)

Acala Token (ACA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02866
$ 0.02866$ 0.02866
24 timer lav
$ 0.03033
$ 0.03033$ 0.03033
24 timer høy

$ 0.02866
$ 0.02866$ 0.02866

$ 0.03033
$ 0.03033$ 0.03033

$ 3.100866505762959
$ 3.100866505762959$ 3.100866505762959

$ 0.022200074441219506
$ 0.022200074441219506$ 0.022200074441219506

-0.07%

-0.44%

-4.35%

-4.35%

Acala Token (ACA) sanntidsprisen er $ 0.02884. I løpet av de siste 24 timene har ACA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02866 og et toppnivå på $ 0.03033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACA er $ 3.100866505762959, mens den rekordlave prisen er $ 0.022200074441219506.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACA endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -4.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Acala Token (ACA) Markedsinformasjon

No.736

$ 33.65M
$ 33.65M$ 33.65M

$ 612.34K
$ 612.34K$ 612.34K

$ 46.14M
$ 46.14M$ 46.14M

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

Nåværende markedsverdi på Acala Token er $ 33.65M, med et 24-timers handelsvolum på $ 612.34K. Den sirkulerende forsyningen på ACA er 1.17B, med en total tilgang på 1600000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.14M.

Acala Token (ACA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Acala Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001275-0.44%
30 dager$ -0.00272-8.62%
60 dager$ -0.00281-8.88%
90 dager$ +0.00448+18.39%
Acala Token Prisendring i dag

I dag registrerte ACA en endring på $ -0.0001275 (-0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Acala Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00272 (-8.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Acala Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ACA en endring på $ -0.00281 (-8.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Acala Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00448+18.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Acala Token (ACA)?

Sjekk ut Acala Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Acala Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ACA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Acala Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Acala Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Acala Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Acala Token (ACA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Acala Token (ACA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Acala Token.

Sjekk Acala Tokenprisprognosen nå!

Acala Token (ACA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Acala Token (ACA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ACA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Acala Token (ACA)

Leter du etter hvordan du kjøperAcala Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Acala Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ACA til lokale valutaer

1 Acala Token(ACA) til VND
758.9246
1 Acala Token(ACA) til AUD
A$0.0435484
1 Acala Token(ACA) til GBP
0.0213416
1 Acala Token(ACA) til EUR
0.024514
1 Acala Token(ACA) til USD
$0.02884
1 Acala Token(ACA) til MYR
RM0.121128
1 Acala Token(ACA) til TRY
1.1933992
1 Acala Token(ACA) til JPY
¥4.23948
1 Acala Token(ACA) til ARS
ARS$42.5366928
1 Acala Token(ACA) til RUB
2.40814
1 Acala Token(ACA) til INR
2.5402272
1 Acala Token(ACA) til IDR
Rp480.6664744
1 Acala Token(ACA) til KRW
40.2790976
1 Acala Token(ACA) til PHP
1.6447452
1 Acala Token(ACA) til EGP
￡E.1.3889344
1 Acala Token(ACA) til BRL
R$0.1531404
1 Acala Token(ACA) til CAD
C$0.0395108
1 Acala Token(ACA) til BDT
3.5109816
1 Acala Token(ACA) til NGN
43.1088784
1 Acala Token(ACA) til COP
$112.65625
1 Acala Token(ACA) til ZAR
R.0.4995088
1 Acala Token(ACA) til UAH
1.1916688
1 Acala Token(ACA) til TZS
T.Sh.71.3859216
1 Acala Token(ACA) til VES
Bs4.70092
1 Acala Token(ACA) til CLP
$27.5422
1 Acala Token(ACA) til PKR
Rs8.1859456
1 Acala Token(ACA) til KZT
15.6142644
1 Acala Token(ACA) til THB
฿0.917112
1 Acala Token(ACA) til TWD
NT$0.8718332
1 Acala Token(ACA) til AED
د.إ0.1058428
1 Acala Token(ACA) til CHF
Fr0.0227836
1 Acala Token(ACA) til HKD
HK$0.2240868
1 Acala Token(ACA) til AMD
֏11.037068
1 Acala Token(ACA) til MAD
.د.م0.2601368
1 Acala Token(ACA) til MXN
$0.5303676
1 Acala Token(ACA) til SAR
ريال0.10815
1 Acala Token(ACA) til ETB
Br4.1405588
1 Acala Token(ACA) til KES
KSh3.7255512
1 Acala Token(ACA) til JOD
د.أ0.02044756
1 Acala Token(ACA) til PLN
0.1044008
1 Acala Token(ACA) til RON
лв0.1243004
1 Acala Token(ACA) til SEK
kr0.2713844
1 Acala Token(ACA) til BGN
лв0.0478744
1 Acala Token(ACA) til HUF
Ft9.5812248
1 Acala Token(ACA) til CZK
0.5964112
1 Acala Token(ACA) til KWD
د.ك0.0087962
1 Acala Token(ACA) til ILS
0.0960372
1 Acala Token(ACA) til BOB
Bs0.1992844
1 Acala Token(ACA) til AZN
0.049028
1 Acala Token(ACA) til TJS
SM0.2699424
1 Acala Token(ACA) til GEL
0.077868
1 Acala Token(ACA) til AOA
Kz26.2896788
1 Acala Token(ACA) til BHD
.د.ب0.01087268
1 Acala Token(ACA) til BMD
$0.02884
1 Acala Token(ACA) til DKK
kr0.183134
1 Acala Token(ACA) til HNL
L0.7558964
1 Acala Token(ACA) til MUR
1.3076056
1 Acala Token(ACA) til NAD
$0.500374
1 Acala Token(ACA) til NOK
kr0.2866696
1 Acala Token(ACA) til NZD
$0.049028
1 Acala Token(ACA) til PAB
B/.0.02884
1 Acala Token(ACA) til PGK
K0.1205512
1 Acala Token(ACA) til QAR
ر.ق0.1046892
1 Acala Token(ACA) til RSD
дин.2.8762132
1 Acala Token(ACA) til UZS
soʻm356.0491228
1 Acala Token(ACA) til ALL
L2.3781464
1 Acala Token(ACA) til ANG
ƒ0.0516236
1 Acala Token(ACA) til AWG
ƒ0.051912
1 Acala Token(ACA) til BBD
$0.05768
1 Acala Token(ACA) til BAM
KM0.0478744
1 Acala Token(ACA) til BIF
Fr86.0874
1 Acala Token(ACA) til BND
$0.0369152
1 Acala Token(ACA) til BSD
$0.02884
1 Acala Token(ACA) til JMD
$4.6262244
1 Acala Token(ACA) til KHR
115.8231704
1 Acala Token(ACA) til KMF
Fr12.05512
1 Acala Token(ACA) til LAK
626.9565092
1 Acala Token(ACA) til LKR
Rs8.7235232
1 Acala Token(ACA) til MDL
L0.47586
1 Acala Token(ACA) til MGA
Ar127.6103668
1 Acala Token(ACA) til MOP
P0.2310084
1 Acala Token(ACA) til MVR
0.441252
1 Acala Token(ACA) til MWK
MK50.0694124
1 Acala Token(ACA) til MZN
MT1.842876
1 Acala Token(ACA) til NPR
Rs4.0641328
1 Acala Token(ACA) til PYG
205.97528
1 Acala Token(ACA) til RWF
Fr41.78916
1 Acala Token(ACA) til SBD
$0.236488
1 Acala Token(ACA) til SCR
0.4132772
1 Acala Token(ACA) til SRD
$1.0985156
1 Acala Token(ACA) til SVC
$0.25235
1 Acala Token(ACA) til SZL
L0.500374
1 Acala Token(ACA) til TMT
m0.10094
1 Acala Token(ACA) til TND
د.ت0.0839244
1 Acala Token(ACA) til TTD
$0.1952468
1 Acala Token(ACA) til UGX
Sh101.17072
1 Acala Token(ACA) til XAF
Fr16.09272
1 Acala Token(ACA) til XCD
$0.077868
1 Acala Token(ACA) til XOF
Fr16.09272
1 Acala Token(ACA) til XPF
Fr2.91284
1 Acala Token(ACA) til BWP
P0.3841488
1 Acala Token(ACA) til BZD
$0.0579684
1 Acala Token(ACA) til CVE
$2.7046152
1 Acala Token(ACA) til DJF
Fr5.10468
1 Acala Token(ACA) til DOP
$1.7886568
1 Acala Token(ACA) til DZD
د.ج3.7365104
1 Acala Token(ACA) til FJD
$0.06489
1 Acala Token(ACA) til GNF
Fr250.7638
1 Acala Token(ACA) til GTQ
Q0.2209144
1 Acala Token(ACA) til GYD
$6.0359236
1 Acala Token(ACA) til ISK
kr3.48964

Acala Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Acala Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Acala Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Acala Token

Hvor mye er Acala Token (ACA) verdt i dag?
Live ACA prisen i USD er 0.02884 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ACA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ACA til USD er $ 0.02884. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Acala Token?
Markedsverdien for ACA er $ 33.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ACA?
Den sirkulerende forsyningen av ACA er 1.17B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forACA ?
ACA oppnådde en ATH-pris på 3.100866505762959 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ACA?
ACA så en ATL-pris på 0.022200074441219506 USD.
Hva er handelsvolumet til ACA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ACA er $ 612.34K USD.
Vil ACA gå høyere i år?
ACA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ACA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:44:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

