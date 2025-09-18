Hva er Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token (ACA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Acala Token (ACA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

Folk spør også: Andre spørsmål om Acala Token Hvor mye er Acala Token (ACA) verdt i dag? Live ACA prisen i USD er 0.02884 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ACA-til-USD-pris? $ 0.02884 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ACA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Acala Token? Markedsverdien for ACA er $ 33.65M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ACA? Den sirkulerende forsyningen av ACA er 1.17B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forACA ? ACA oppnådde en ATH-pris på 3.100866505762959 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ACA? ACA så en ATL-pris på 0.022200074441219506 USD . Hva er handelsvolumet til ACA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ACA er $ 612.34K USD . Vil ACA gå høyere i år? ACA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ACA prisprognosen for en mer grundig analyse.

