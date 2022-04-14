Acala Token (ACA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Acala Token (ACA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Acala Token (ACA) Informasjon Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Offisiell nettside: https://acala.network/ Teknisk dokument: https://wiki.acala.network/ Blokkutforsker: https://acala.subscan.io/ Kjøp ACA nå!

Acala Token (ACA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Acala Token (ACA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.83M $ 31.83M $ 31.83M Total forsyning: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Sirkulerende forsyning: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.65M $ 43.65M $ 43.65M All-time high: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 All-Time Low: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 Nåværende pris: $ 0.02728 $ 0.02728 $ 0.02728 Lær mer om Acala Token (ACA) pris

Acala Token (ACA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Acala Token (ACA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACAs tokenomics, kan du utforske ACA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ACA Interessert i å legge til Acala Token (ACA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ACA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ACA på MEXC nå!

Acala Token (ACA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ACA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ACA nå!

ACA prisforutsigelse Vil du vite hvor ACA kan være på vei? Vår ACA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ACA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!