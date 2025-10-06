Apple xStock pris i dag

Sanntids Apple xStock (AAPLX) pris i dag er $ 269.92, med en 0.48% endring de siste 24 timene. Nåværende AAPLX til USD konverteringssats er $ 269.92 per AAPLX.

Apple xStock rangerer for tiden som #1899 etter markedsverdi på $ 1.62M, med en sirkulerende forsyning på 6.00K AAPLX. I løpet av de siste 24 timene AAPLX har den blitt handlet mellom $ 269.69(laveste) og $ 272.81 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 218.05582778461107, mens tidenes laveste notering var $ 204.46269321696604.

Kortsiktig har AAPLX beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -1.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 87.31K.

Apple xStock (AAPLX) Markedsinformasjon

Rangering No.1899 Markedsverdi $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volum (24 timer) $ 87.31K$ 87.31K $ 87.31K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Opplagsforsyning 6.00K 6.00K 6.00K Total forsyning 8,999.85946485 8,999.85946485 8,999.85946485 Offentlig blokkjede SOL

