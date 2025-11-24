Apple xStock (AAPLX) tokenomics

Apple xStock (AAPLX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Apple xStock (AAPLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:45:11 (UTC+8)
USD

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apple xStock (AAPLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.62M
Total forsyning:
$ 9.00K
Sirkulerende forsyning:
$ 6.00K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.44M
All-time high:
$ 285.91
All-Time Low:
$ 204.46269321696604
Nåværende pris:
$ 270.68
Apple xStock (AAPLX) Informasjon

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Offisiell nettside:
https://assets.backed.fi/products/apple-xstock
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp

Apple xStock (AAPLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Apple xStock (AAPLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AAPLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AAPLX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AAPLXs tokenomics, kan du utforske AAPLX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AAPLX

Interessert i å legge til Apple xStock (AAPLX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AAPLX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Apple xStock (AAPLX) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til AAPLX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AAPLX prisforutsigelse

Vil du vite hvor AAPLX kan være på vei? Vår AAPLX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

