Dagens 5ire livepris er 0.0009911 USD. Spor prisoppdateringer for 5IRE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 5IRE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 5IRE til USD livepris:

$0.0009911
-1.48%1D
USD
5ire (5IRE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:40 (UTC+8)

5ire (5IRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0009749
24 timer lav
$ 0.0010413
24 timer høy

$ 0.0009749
$ 0.0010413
$ 0.5080177927965925
$ 0.000312200594146269
+0.15%

-1.48%

-0.06%

-0.06%

5ire (5IRE) sanntidsprisen er $ 0.0009911. I løpet av de siste 24 timene har 5IRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0009749 og et toppnivå på $ 0.0010413, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 5IRE er $ 0.5080177927965925, mens den rekordlave prisen er $ 0.000312200594146269.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 5IRE endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.48% over 24 timer og -0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

5ire (5IRE) Markedsinformasjon

No.2046

$ 1.45M
$ 161.58K
$ 1.49M
1.46B
1,500,000,000
1,500,000,000
97.64%

ETH

Nåværende markedsverdi på 5ire er $ 1.45M, med et 24-timers handelsvolum på $ 161.58K. Den sirkulerende forsyningen på 5IRE er 1.46B, med en total tilgang på 1500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.49M.

5ire (5IRE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene 5ire for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000014889-1.48%
30 dager$ +0.0003842+63.30%
60 dager$ +0.0004141+71.76%
90 dager$ -0.0003719-27.29%
5ire Prisendring i dag

I dag registrerte 5IRE en endring på $ -0.000014889 (-1.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

5ire 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0003842 (+63.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

5ire 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så 5IRE en endring på $ +0.0004141 (+71.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

5ire 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0003719-27.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for 5ire (5IRE)?

Sjekk ut 5ire Prishistorikk-siden nå.

Hva er 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

5ire er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere 5ire investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk 5IRE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om 5ire på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din 5ire kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

5ire Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 5ire (5IRE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 5ire (5IRE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 5ire.

Sjekk 5ireprisprognosen nå!

5ire (5IRE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 5ire (5IRE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 5IRE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe 5ire (5IRE)

Leter du etter hvordan du kjøper5ire? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe 5ire på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

5IRE til lokale valutaer

1 5ire(5IRE) til VND
26.0807965
1 5ire(5IRE) til AUD
A$0.001496561
1 5ire(5IRE) til GBP
0.000733414
1 5ire(5IRE) til EUR
0.000842435
1 5ire(5IRE) til USD
$0.0009911
1 5ire(5IRE) til MYR
RM0.00416262
1 5ire(5IRE) til TRY
0.041001807
1 5ire(5IRE) til JPY
¥0.1456917
1 5ire(5IRE) til ARS
ARS$1.461793212
1 5ire(5IRE) til RUB
0.082449609
1 5ire(5IRE) til INR
0.087305999
1 5ire(5IRE) til IDR
Rp16.518326726
1 5ire(5IRE) til KRW
1.38615246
1 5ire(5IRE) til PHP
0.056562077
1 5ire(5IRE) til EGP
￡E.0.047731376
1 5ire(5IRE) til BRL
R$0.005272652
1 5ire(5IRE) til CAD
C$0.001357807
1 5ire(5IRE) til BDT
0.120656514
1 5ire(5IRE) til NGN
1.481456636
1 5ire(5IRE) til COP
$3.871484375
1 5ire(5IRE) til ZAR
R.0.017185674
1 5ire(5IRE) til UAH
0.040952252
1 5ire(5IRE) til TZS
T.Sh.2.453210364
1 5ire(5IRE) til VES
Bs0.1615493
1 5ire(5IRE) til CLP
$0.9465005
1 5ire(5IRE) til PKR
Rs0.281313824
1 5ire(5IRE) til KZT
0.536591451
1 5ire(5IRE) til THB
฿0.031576446
1 5ire(5IRE) til TWD
NT$0.029960953
1 5ire(5IRE) til AED
د.إ0.003637337
1 5ire(5IRE) til CHF
Fr0.000782969
1 5ire(5IRE) til HKD
HK$0.007700847
1 5ire(5IRE) til AMD
֏0.37929397
1 5ire(5IRE) til MAD
.د.م0.008939722
1 5ire(5IRE) til MXN
$0.018206507
1 5ire(5IRE) til SAR
ريال0.003716625
1 5ire(5IRE) til ETB
Br0.142292227
1 5ire(5IRE) til KES
KSh0.128030298
1 5ire(5IRE) til JOD
د.أ0.0007026899
1 5ire(5IRE) til PLN
0.003597693
1 5ire(5IRE) til RON
лв0.004281552
1 5ire(5IRE) til SEK
kr0.009326251
1 5ire(5IRE) til BGN
лв0.001645226
1 5ire(5IRE) til HUF
Ft0.329917368
1 5ire(5IRE) til CZK
0.020505859
1 5ire(5IRE) til KWD
د.ك0.0003022855
1 5ire(5IRE) til ILS
0.003300363
1 5ire(5IRE) til BOB
Bs0.006848501
1 5ire(5IRE) til AZN
0.00168487
1 5ire(5IRE) til TJS
SM0.009276696
1 5ire(5IRE) til GEL
0.00267597
1 5ire(5IRE) til AOA
Kz0.903457027
1 5ire(5IRE) til BHD
.د.ب0.0003736447
1 5ire(5IRE) til BMD
$0.0009911
1 5ire(5IRE) til DKK
kr0.006293485
1 5ire(5IRE) til HNL
L0.025976731
1 5ire(5IRE) til MUR
0.044936474
1 5ire(5IRE) til NAD
$0.017195585
1 5ire(5IRE) til NOK
kr0.009861445
1 5ire(5IRE) til NZD
$0.00168487
1 5ire(5IRE) til PAB
B/.0.0009911
1 5ire(5IRE) til PGK
K0.004142798
1 5ire(5IRE) til QAR
ر.ق0.003597693
1 5ire(5IRE) til RSD
дин.0.098872136
1 5ire(5IRE) til UZS
soʻm12.235793537
1 5ire(5IRE) til ALL
L0.081726106
1 5ire(5IRE) til ANG
ƒ0.001774069
1 5ire(5IRE) til AWG
ƒ0.00178398
1 5ire(5IRE) til BBD
$0.0019822
1 5ire(5IRE) til BAM
KM0.001645226
1 5ire(5IRE) til BIF
Fr2.9584335
1 5ire(5IRE) til BND
$0.001268608
1 5ire(5IRE) til BSD
$0.0009911
1 5ire(5IRE) til JMD
$0.158982351
1 5ire(5IRE) til KHR
3.980317066
1 5ire(5IRE) til KMF
Fr0.4142798
1 5ire(5IRE) til LAK
21.545651743
1 5ire(5IRE) til LKR
Rs0.299787928
1 5ire(5IRE) til MDL
L0.01635315
1 5ire(5IRE) til MGA
Ar4.385389547
1 5ire(5IRE) til MOP
P0.007938711
1 5ire(5IRE) til MVR
0.01516383
1 5ire(5IRE) til MWK
MK1.720658621
1 5ire(5IRE) til MZN
MT0.06333129
1 5ire(5IRE) til NPR
Rs0.139665812
1 5ire(5IRE) til PYG
7.0784362
1 5ire(5IRE) til RWF
Fr1.4361039
1 5ire(5IRE) til SBD
$0.00812702
1 5ire(5IRE) til SCR
0.015084542
1 5ire(5IRE) til SRD
$0.037750999
1 5ire(5IRE) til SVC
$0.008672125
1 5ire(5IRE) til SZL
L0.017195585
1 5ire(5IRE) til TMT
m0.00346885
1 5ire(5IRE) til TND
د.ت0.002884101
1 5ire(5IRE) til TTD
$0.006709747
1 5ire(5IRE) til UGX
Sh3.4767788
1 5ire(5IRE) til XAF
Fr0.5530338
1 5ire(5IRE) til XCD
$0.00267597
1 5ire(5IRE) til XOF
Fr0.5530338
1 5ire(5IRE) til XPF
Fr0.1001011
1 5ire(5IRE) til BWP
P0.013201452
1 5ire(5IRE) til BZD
$0.001992111
1 5ire(5IRE) til CVE
$0.092945358
1 5ire(5IRE) til DJF
Fr0.1764158
1 5ire(5IRE) til DOP
$0.061468022
1 5ire(5IRE) til DZD
د.ج0.128406916
1 5ire(5IRE) til FJD
$0.002229975
1 5ire(5IRE) til GNF
Fr8.6176145
1 5ire(5IRE) til GTQ
Q0.007591826
1 5ire(5IRE) til GYD
$0.207427319
1 5ire(5IRE) til ISK
kr0.1199231

5ire Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av 5ire, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell 5ire nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om 5ire

Hvor mye er 5ire (5IRE) verdt i dag?
Live 5IRE prisen i USD er 0.0009911 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 5IRE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 5IRE til USD er $ 0.0009911. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 5ire?
Markedsverdien for 5IRE er $ 1.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 5IRE?
Den sirkulerende forsyningen av 5IRE er 1.46B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for5IRE ?
5IRE oppnådde en ATH-pris på 0.5080177927965925 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 5IRE?
5IRE så en ATL-pris på 0.000312200594146269 USD.
Hva er handelsvolumet til 5IRE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 5IRE er $ 161.58K USD.
Vil 5IRE gå høyere i år?
5IRE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 5IRE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

5IRE-til-USD-kalkulator

Beløp

5IRE
5IRE
USD
USD

1 5IRE = 0.0009911 USD

