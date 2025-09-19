Hva er 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

5ire er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere 5ire investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



5ire (5IRE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 5ire (5IRE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 5IRE tokenets omfattende tokenomics nå!

5ire Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av 5ire, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om 5ire Hvor mye er 5ire (5IRE) verdt i dag? Live 5IRE prisen i USD er 0.0009911 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende 5IRE-til-USD-pris? $ 0.0009911 . Sjekk ut Den nåværende prisen på 5IRE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for 5ire? Markedsverdien for 5IRE er $ 1.45M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av 5IRE? Den sirkulerende forsyningen av 5IRE er 1.46B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for5IRE ? 5IRE oppnådde en ATH-pris på 0.5080177927965925 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på 5IRE? 5IRE så en ATL-pris på 0.000312200594146269 USD . Hva er handelsvolumet til 5IRE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 5IRE er $ 161.58K USD . Vil 5IRE gå høyere i år? 5IRE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 5IRE prisprognosen for en mer grundig analyse.

