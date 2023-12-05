5IRE

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Navn5IRE

RangeringNo.2002

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning1,464,633,235.2730172

Maksimal forsyning1,500,000,000

Total forsyning1,500,000,000

Opplagsforsyning0.9764%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.5080177927965925,2023-12-05

Laveste pris0.000312200594146269,2025-08-09

Offentlig blokkjedeETH

Introduksjon5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
5IRE/USDT
5ire
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (5IRE)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
5IRE/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (5IRE)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...