5ire (5IRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 5ire (5IRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

5ire (5IRE) Informasjon 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Offisiell nettside: https://5ire.org/ Teknisk dokument: https://docs.5ire.org/ Blokkutforsker: https://explorer.5ire.network Kjøp 5IRE nå!

5ire (5IRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 5ire (5IRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M All-time high: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 All-Time Low: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Nåværende pris: $ 0.000992 $ 0.000992 $ 0.000992 Lær mer om 5ire (5IRE) pris

5ire (5IRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 5ire (5IRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 5IRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 5IRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 5IREs tokenomics, kan du utforske 5IRE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe 5IRE Interessert i å legge til 5ire (5IRE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe 5IRE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper 5IRE på MEXC nå!

5ire (5IRE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til 5IRE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for 5IRE nå!

5IRE prisforutsigelse Vil du vite hvor 5IRE kan være på vei? Vår 5IRE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 5IRE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!