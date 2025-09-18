Hva er 4EVERLAND (4EVER)

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

4EVERLAND er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere 4EVERLAND investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk 4EVER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om 4EVERLAND på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din 4EVERLAND kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

4EVERLAND Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 4EVERLAND (4EVER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 4EVERLAND (4EVER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 4EVERLAND.

Sjekk 4EVERLANDprisprognosen nå!

4EVERLAND (4EVER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 4EVERLAND (4EVER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 4EVER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe 4EVERLAND (4EVER)

Leter du etter hvordan du kjøper4EVERLAND? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe 4EVERLAND på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

4EVER til lokale valutaer

Prøv konverting

4EVERLAND Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av 4EVERLAND, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om 4EVERLAND Hvor mye er 4EVERLAND (4EVER) verdt i dag? Live 4EVER prisen i USD er 0.002213 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende 4EVER-til-USD-pris? $ 0.002213 . Sjekk ut Den nåværende prisen på 4EVER til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for 4EVERLAND? Markedsverdien for 4EVER er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av 4EVER? Den sirkulerende forsyningen av 4EVER er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for4EVER ? 4EVER oppnådde en ATH-pris på 0.006209389326111238 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på 4EVER? 4EVER så en ATL-pris på 0.001000731990503339 USD . Hva er handelsvolumet til 4EVER? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 4EVER er $ 32.58K USD . Vil 4EVER gå høyere i år? 4EVER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 4EVER prisprognosen for en mer grundig analyse.

4EVERLAND (4EVER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?