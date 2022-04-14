4EVERLAND (4EVER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 4EVERLAND (4EVER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

4EVERLAND (4EVER) Informasjon 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications. Offisiell nettside: https://www.4everland.org Teknisk dokument: https://docs.4everland.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793 Kjøp 4EVER nå!

4EVERLAND (4EVER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 4EVERLAND (4EVER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.28M $ 22.28M $ 22.28M All-time high: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 All-Time Low: $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 Nåværende pris: $ 0.002228 $ 0.002228 $ 0.002228 Lær mer om 4EVERLAND (4EVER) pris

4EVERLAND (4EVER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 4EVERLAND (4EVER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 4EVER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 4EVER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 4EVERs tokenomics, kan du utforske 4EVER tokenets livepris!

