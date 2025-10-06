0G pris i dag

Sanntids 0G (0G) pris i dag er $ 1.276, med en 3.76% endring de siste 24 timene. Nåværende 0G til USD konverteringssats er $ 1.276 per 0G.

0G rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- 0G. I løpet av de siste 24 timene 0G har den blitt handlet mellom $ 1.216(laveste) og $ 1.627 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har 0G beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og -0.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 8.03M.

0G (0G) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 8.03M$ 8.03M $ 8.03M Fullt utvannet markedsverdi $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ZEROGRAVITY

Nåværende markedsverdi på 0G er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.03M. Den sirkulerende forsyningen på 0G er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.28B.