Basert på forutsigelsen din, kan CertiK potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.3653 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan CertiK potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.383565 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CTK for 2027 $ 0.402743 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CTK for 2028 $ 0.422880 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CTK for 2029 $ 0.444024 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CTK for 2030 $ 0.466225 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på CertiK potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.759432.

I 2050 kan prisen på CertiK potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2370.