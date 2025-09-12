Daugiau apie XNET

XNET Mobile kaina (XNET)

Neįtraukta į sąrašą

1 XNET į USD – tiesioginė kaina:

-3.10%1D
mexc
USD
XNET Mobile (XNET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:05:35(UTC+8)

XNET Mobile (XNET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.81%

-3.12%

+21.20%

+21.20%

XNET Mobile (XNET) realiojo laiko kaina yra $0.02217375. Per pastarąsias 24 valandas XNET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02206955 iki aukščiausios $ 0.02295419 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XNET kaina yra $ 0.267945, o žemiausia – $ 0.01211358.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XNET per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – -3.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XNET Mobile (XNET) rinkos informacija

--
----

Dabartinė XNET Mobile rinkos kapitalizacija yra $ 3.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XNET apyvartoje yra 137.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 1306623994.309118. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.90M

XNET Mobile (XNET) kainos istorija USD

Šiandienos XNET Mobile kainos pokytis į USD: $ -0.00071493873570999.
XNET Mobile 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017234968.
XNET Mobile 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001092345.
XNET Mobile 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002439573217194658.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00071493873570999-3.12%
30 dienų$ +0.0017234968+7.77%
60 dienų$ +0.0001092345+0.49%
90 dienų$ -0.002439573217194658-9.91%

Kas yra XNET Mobile (XNET)

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

XNET Mobile (XNET) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

XNET Mobile kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XNET Mobile (XNET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XNET Mobile (XNET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XNET Mobile prognozes.

Peržiūrėkite XNET Mobile kainos prognozę dabar!

XNET į vietos valiutas

XNET Mobile (XNET) Tokenomika

Supratimas apie XNET Mobile (XNET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XNETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XNET Mobile (XNET)

Kiek XNET Mobile(XNET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XNET kaina USD valiuta yra 0.02217375USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XNET į USD kaina?
Dabartinė XNET kaina USD valiuta yra $ 0.02217375. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XNET Mobile rinkos kapitalizacija?
XNET rinkos kapitalizacija yra $ 3.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XNET apyvartoje?
XNET apyvartoje yra 137.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XNET kaina?
XNET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.267945USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XNET kaina?
XNET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01211358USD.
Kokia yra XNET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XNET yra --USD.
Ar XNET kaina šiais metais kils?
XNET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XNET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:05:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.