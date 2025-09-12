XNET Mobile (XNET) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite XNET Mobile kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XNET augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte XNET Mobile kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

XNET Mobile kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
XNET Mobile Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, XNET Mobile galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025042 prekybos kainą 2025 m.

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, XNET Mobile galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.026294 prekybos kainą 2026 m.

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XNET ateities kaina yra $ 0.027609 su 10.25% augimo norma.

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XNET ateities kaina yra $ 0.028990 su 15.76% augimo norma.

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XNET 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.030439, o augimo norma – 21.55%.

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XNET 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.031961, o augimo norma – 27.63%.

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. XNET Mobile kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.052062 prekybos kainą.

XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. XNET Mobile kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.084803 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.025042
    0.00%
  • 2026
    $ 0.026294
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027609
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028990
    15.76%
  • 2029
    $ 0.030439
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031961
    27.63%
  • 2031
    $ 0.033559
    34.01%
  • 2032
    $ 0.035237
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.036999
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038849
    55.13%
  • 2035
    $ 0.040792
    62.89%
  • 2036
    $ 0.042831
    71.03%
  • 2037
    $ 0.044973
    79.59%
  • 2038
    $ 0.047222
    88.56%
  • 2039
    $ 0.049583
    97.99%
  • 2040
    $ 0.052062
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės XNET Mobile kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.025042
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.025046
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.025066
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.025145
    0.41%
XNET Mobile (XNET) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma XNET kaina yra $0.025042. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

XNET Mobile (XNET) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė XNET, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025046. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

XNET Mobile (XNET) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XNET, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.025066. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

XNET Mobile (XNET) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XNET kaina yra $0.025145. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė XNET Mobile kainų statistika

--
----

--

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

137.46M
137.46M 137.46M

--
----

--

Naujausia XNET kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, XNET turi 137.46M apyvartą ir $ 3.44M bendrą rinkos kapitalizaciją.

XNET Mobile istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje XNET Mobile, dabartinė XNET Mobile kaina yra 0.025042USD. Apyvartinė XNET Mobile (XNET) pasiūla yra 137.46M XNET, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,435,200.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    11.73%
    $ 0.002629
    $ 0.025902
    $ 0.022040
  • 7 dienos
    12.13%
    $ 0.003037
    $ 0.025952
    $ 0.019579
  • 30 dienų
    11.11%
    $ 0.002782
    $ 0.025952
    $ 0.019579
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas XNET Mobile kaina pasikeitė $0.002629, atspindinti 11.73% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas XNET Mobile buvo prekiaujama aukščiausia $0.025952 ir žemiausia $0.019579. Kainos pokytis buvo 12.13%. Ši naujausia tendencija parodo XNET potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį XNET Mobile įvyko 11.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002782 vertę. Tai rodo, kad XNET artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia XNET Mobile (XNET) kainų prognozės modulis?

XNET Mobile Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XNET kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius XNET Mobile ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XNET būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti XNET Mobile kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XNET ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XNET pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą XNET Mobile potencialą.

Kodėl XNET kainų prognozė yra svarbi?

XNET kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:00:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.