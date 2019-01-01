XNET Mobile (XNET) Tokenomika

XNET Mobile (XNET) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieXNET Mobile (XNET), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

XNET Mobile (XNET) Informacija

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers.

The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

Oficiali svetainė:
https://xnet.company/
Baltoji knyga:
https://docs.xnetmobile.com/token/

XNET Mobile (XNET) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius XNET Mobile (XNET) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M
Bendra pasiūla:
$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 137.46M
$ 137.46M$ 137.46M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M
Visų laikų rekordas:
$ 0.267945
$ 0.267945$ 0.267945
Visų laikų minimumas:
$ 0.01211358
$ 0.01211358$ 0.01211358
Dabartinė kaina:
$ 0.02410691
$ 0.02410691$ 0.02410691

XNET Mobile (XNET) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti XNET Mobile (XNET) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XNET tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek XNET tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate XNET tokenomiką, galite peržiūrėti XNET tokeno kainą realiuoju laiku!

XNET kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda XNET? Mūsų XNET kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

