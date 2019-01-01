sBTC (SBTC) Tokenomika
sBTC (SBTC) Informacija
sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers).
Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.
sBTC (SBTC) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius sBTC (SBTC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
sBTC (SBTC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti sBTC (SBTC) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SBTC tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SBTC tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SBTC tokenomiką, galite peržiūrėti SBTC tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.