RecTime kaina (RTIME)
0.00%
+0.24%
+1.32%
+1.32%
RecTime (RTIME) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RTIME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RTIME kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RTIME per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė RecTime rinkos kapitalizacija yra $ 539.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RTIME apyvartoje yra 40.57T vienetų, o bendras kiekis siekia 40569202064341.74. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 539.29K
Šiandienos RecTime kainos pokytis į USD: $ 0.
RecTime 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RecTime 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RecTime 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.24%
|30 dienų
|$ 0
|+5.52%
|60 dienų
|$ 0
|+26.14%
|90 dienų
|$ 0
|--
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
