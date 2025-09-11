Daugiau apie ULTIMA

ULTIMA Kainos informacija

ULTIMA Baltoji knyga

ULTIMA Oficiali svetainė

ULTIMA Tokenomika

ULTIMA Kainų prognozė

ULTIMA Istorija

ULTIMA pirkimo vadovas

ULTIMAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ULTIMA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ULTIMA logotipas

ULTIMA kaina(ULTIMA)

1 ULTIMA į USD – tiesioginė kaina:

$6,808.49
$6,808.49$6,808.49
+0.89%1D
USD
ULTIMA (ULTIMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:38:10(UTC+8)

ULTIMA (ULTIMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 6,600.01
$ 6,600.01$ 6,600.01
24 val. žemiausia
$ 6,925.49
$ 6,925.49$ 6,925.49
24 val. aukščiausia

$ 6,600.01
$ 6,600.01$ 6,600.01

$ 6,925.49
$ 6,925.49$ 6,925.49

$ 22,681.001065843044
$ 22,681.001065843044$ 22,681.001065843044

$ 2,046.4140488264795
$ 2,046.4140488264795$ 2,046.4140488264795

-0.23%

+0.89%

+6.25%

+6.25%

ULTIMA (ULTIMA) realiojo laiko kaina yra $ 6,808.9. Per pastarąsias 24 valandas ULTIMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 6,600.01 iki aukščiausios $ 6,925.49 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ULTIMA kaina yra $ 22,681.001065843044, o žemiausia – $ 2,046.4140488264795.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ULTIMA per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ULTIMA (ULTIMA) rinkos informacija

No.222

$ 254.71M
$ 254.71M$ 254.71M

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

$ 680.89M
$ 680.89M$ 680.89M

37.41K
37.41K 37.41K

100,000
100,000 100,000

100,000
100,000 100,000

37.40%

SMART

Dabartinė ULTIMA rinkos kapitalizacija yra $ 254.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.51M. ULTIMA apyvartoje yra 37.41K vienetų, o bendras kiekis siekia 100000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 680.89M

ULTIMA (ULTIMA) kainos istorija USD

Stebėkite ULTIMA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +60.061+0.89%
30 dienų$ +2,869.99+72.86%
60 dienų$ +255.49+3.89%
90 dienų$ -1,221.77-15.22%
ULTIMA kainos pokytis šiandien

Šiandien ULTIMA užfiksuotas $ +60.061 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ULTIMA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2,869.99 (+72.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ULTIMA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ULTIMA rodiklis pasikeitė $ +255.49 (+3.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ULTIMA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1,221.77 (-15.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ULTIMA (ULTIMA) pokyčius?

Peržiūrėkite ULTIMA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ULTIMA (ULTIMA)

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

ULTIMA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ULTIMA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ULTIMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ULTIMA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ULTIMA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ULTIMA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ULTIMA (ULTIMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ULTIMA (ULTIMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ULTIMA prognozes.

Peržiūrėkite ULTIMA kainos prognozę dabar!

ULTIMA (ULTIMA) Tokenomika

Supratimas apie ULTIMA (ULTIMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ULTIMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ULTIMA (ULTIMA)

Ieškote, kaip nusipirkti ULTIMA? Viskas paprasta ir patogu! ULTIMA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ULTIMA į vietos valiutas

1 ULTIMA(ULTIMA) į VND
179,176,203.5
1 ULTIMA(ULTIMA) į AUD
A$10,281.439
1 ULTIMA(ULTIMA) į GBP
4,970.497
1 ULTIMA(ULTIMA) į EUR
5,787.565
1 ULTIMA(ULTIMA) į USD
$6,808.9
1 ULTIMA(ULTIMA) į MYR
RM28,733.558
1 ULTIMA(ULTIMA) į TRY
281,071.392
1 ULTIMA(ULTIMA) į JPY
¥1,000,908.3
1 ULTIMA(ULTIMA) į ARS
ARS$9,699,278.05
1 ULTIMA(ULTIMA) į RUB
575,283.961
1 ULTIMA(ULTIMA) į INR
600,749.247
1 ULTIMA(ULTIMA) į IDR
Rp111,621,293.616
1 ULTIMA(ULTIMA) į KRW
9,469,954.298
1 ULTIMA(ULTIMA) į PHP
389,537.169
1 ULTIMA(ULTIMA) į EGP
￡E.327,780.446
1 ULTIMA(ULTIMA) į BRL
R$36,768.06
1 ULTIMA(ULTIMA) į CAD
C$9,396.282
1 ULTIMA(ULTIMA) į BDT
829,324.02
1 ULTIMA(ULTIMA) į NGN
10,269,795.781
1 ULTIMA(ULTIMA) į COP
$26,701,509.884
1 ULTIMA(ULTIMA) į ZAR
R.119,087.661
1 ULTIMA(ULTIMA) į UAH
281,071.392
1 ULTIMA(ULTIMA) į VES
Bs1,062,188.4
1 ULTIMA(ULTIMA) į CLP
$6,543,352.9
1 ULTIMA(ULTIMA) į PKR
Rs1,933,795.689
1 ULTIMA(ULTIMA) į KZT
3,670,541.812
1 ULTIMA(ULTIMA) į THB
฿216,386.842
1 ULTIMA(ULTIMA) į TWD
NT$206,786.293
1 ULTIMA(ULTIMA) į AED
د.إ24,988.663
1 ULTIMA(ULTIMA) į CHF
Fr5,379.031
1 ULTIMA(ULTIMA) į HKD
HK$52,973.242
1 ULTIMA(ULTIMA) į AMD
֏2,601,748.779
1 ULTIMA(ULTIMA) į MAD
.د.م61,484.367
1 ULTIMA(ULTIMA) į MXN
$126,645.54
1 ULTIMA(ULTIMA) į SAR
ريال25,533.375
1 ULTIMA(ULTIMA) į PLN
24,784.396
1 ULTIMA(ULTIMA) į RON
лв29,550.626
1 ULTIMA(ULTIMA) į SEK
kr63,663.215
1 ULTIMA(ULTIMA) į BGN
лв11,370.863
1 ULTIMA(ULTIMA) į HUF
Ft2,288,675.557
1 ULTIMA(ULTIMA) į CZK
142,033.654
1 ULTIMA(ULTIMA) į KWD
د.ك2,076.7145
1 ULTIMA(ULTIMA) į ILS
22,673.637
1 ULTIMA(ULTIMA) į AOA
Kz6,229,530.699
1 ULTIMA(ULTIMA) į BHD
.د.ب2,566.9553
1 ULTIMA(ULTIMA) į BMD
$6,808.9
1 ULTIMA(ULTIMA) į DKK
kr43,440.782
1 ULTIMA(ULTIMA) į HNL
L178,461.269
1 ULTIMA(ULTIMA) į MUR
310,213.484
1 ULTIMA(ULTIMA) į NAD
$119,700.462
1 ULTIMA(ULTIMA) į NOK
kr67,612.377
1 ULTIMA(ULTIMA) į NZD
$11,438.952
1 ULTIMA(ULTIMA) į PAB
B/.6,808.9
1 ULTIMA(ULTIMA) į PGK
K28,869.736
1 ULTIMA(ULTIMA) į QAR
ر.ق24,784.396
1 ULTIMA(ULTIMA) į RSD
дин.681,911.335

ULTIMA išteklius

Išsamesnei ULTIMA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ULTIMA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ULTIMA

Kiek ULTIMA(ULTIMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ULTIMA kaina USD valiuta yra 6,808.9USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ULTIMA į USD kaina?
Dabartinė ULTIMA kaina USD valiuta yra $ 6,808.9. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ULTIMA rinkos kapitalizacija?
ULTIMA rinkos kapitalizacija yra $ 254.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ULTIMA apyvartoje?
ULTIMA apyvartoje yra 37.41KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ULTIMA kaina?
ULTIMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 22,681.001065843044USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ULTIMA kaina?
ULTIMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2,046.4140488264795USD.
Kokia yra ULTIMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ULTIMA yra $ 2.51MUSD.
Ar ULTIMA kaina šiais metais kils?
ULTIMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ULTIMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:38:10(UTC+8)

ULTIMA (ULTIMA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis