ULTIMA (ULTIMA) realiojo laiko kaina yra $ 6,808.9. Per pastarąsias 24 valandas ULTIMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 6,600.01 iki aukščiausios $ 6,925.49 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ULTIMA kaina yra $ 22,681.001065843044, o žemiausia – $ 2,046.4140488264795.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ULTIMA per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ULTIMA (ULTIMA) rinkos informacija
No.222
$ 254.71M
$ 254.71M$ 254.71M
$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M
$ 680.89M
$ 680.89M$ 680.89M
37.41K
37.41K 37.41K
100,000
100,000 100,000
100,000
100,000 100,000
37.40%
SMART
Dabartinė ULTIMA rinkos kapitalizacija yra $ 254.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.51M. ULTIMA apyvartoje yra 37.41K vienetų, o bendras kiekis siekia 100000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 680.89M
ULTIMA (ULTIMA) kainos istorija USD
Stebėkite ULTIMA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +60.061
+0.89%
30 dienų
$ +2,869.99
+72.86%
60 dienų
$ +255.49
+3.89%
90 dienų
$ -1,221.77
-15.22%
ULTIMA kainos pokytis šiandien
Šiandien ULTIMA užfiksuotas $ +60.061 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ULTIMA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2,869.99 (+72.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ULTIMA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ULTIMA rodiklis pasikeitė $ +255.49 (+3.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ULTIMA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1,221.77 (-15.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ULTIMA (ULTIMA) pokyčius?
ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.
ULTIMA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ULTIMA (ULTIMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ULTIMA (ULTIMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ULTIMA prognozes.
Supratimas apie ULTIMA (ULTIMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ULTIMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
