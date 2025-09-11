MYX Finance (MYX) realiojo laiko kaina yra $ 18.76516. Per pastarąsias 24 valandas MYX svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.18675 iki aukščiausios $ 19.98 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MYX kaina yra $ 18.51668357094119, o žemiausia – $ 0.04671661054199852.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MYX per pastarąją valandą pasikeitė +2.85%, per 24 valandas – +12.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1,590.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MYX Finance (MYX) rinkos informacija
No.35
$ 3.70B
$ 3.70B$ 3.70B
$ 16.36M
$ 16.36M$ 16.36M
$ 18.77B
$ 18.77B$ 18.77B
197.11M
197.11M 197.11M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
19.71%
0.08%
BSC
Dabartinė MYX Finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.70B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.36M. MYX apyvartoje yra 197.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.77B
MYX Finance (MYX) kainos istorija USD
Stebėkite MYX Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +2.0052996
+12.00%
30 dienų
$ +17.1651
+1,072.77%
60 dienų
$ +18.67042
+19,707.00%
90 dienų
$ +18.68818
+24,276.66%
MYX Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien MYX užfiksuotas $ +2.0052996 (+12.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MYX Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +17.1651 (+1,072.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MYX Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MYX rodiklis pasikeitė $ +18.67042 (+19,707.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MYX Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +18.68818 (+24,276.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.
MYX Finance kainos prognozė (USD)
