MYX Finance logotipas

MYX Finance kaina(MYX)

MYX Finance (MYX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 11:36:07(UTC+8)

MYX Finance (MYX) kainos informacija (USD)

MYX Finance (MYX) realiojo laiko kaina yra $ 18.76516. Per pastarąsias 24 valandas MYX svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.18675 iki aukščiausios $ 19.98 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MYX kaina yra $ 18.51668357094119, o žemiausia – $ 0.04671661054199852.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MYX per pastarąją valandą pasikeitė +2.85%, per 24 valandas – +12.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1,590.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MYX Finance (MYX) rinkos informacija

Dabartinė MYX Finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.70B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.36M. MYX apyvartoje yra 197.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.77B

MYX Finance (MYX) kainos istorija USD

Stebėkite MYX Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +2.0052996+12.00%
30 dienų$ +17.1651+1,072.77%
60 dienų$ +18.67042+19,707.00%
90 dienų$ +18.68818+24,276.66%
MYX Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien MYX užfiksuotas $ +2.0052996 (+12.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MYX Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +17.1651 (+1,072.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MYX Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MYX rodiklis pasikeitė $ +18.67042 (+19,707.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MYX Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +18.68818 (+24,276.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MYX Finance (MYX) pokyčius?

Peržiūrėkite MYX Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MYX Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MYXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MYX Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MYX Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MYX Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MYX Finance (MYX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MYX Finance (MYX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MYX Finance prognozes.

Peržiūrėkite MYX Finance kainos prognozę dabar!

MYX Finance (MYX) Tokenomika

Supratimas apie MYX Finance (MYX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MYXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MYX Finance (MYX)

Ieškote, kaip nusipirkti MYX Finance? Viskas paprasta ir patogu! MYX Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MYX į vietos valiutas

MYX Finance išteklius

Išsamesnei MYX Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MYX Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MYX Finance

Kiek MYX Finance(MYX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MYX kaina USD valiuta yra 18.76516USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MYX į USD kaina?
Dabartinė MYX kaina USD valiuta yra $ 18.76516. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MYX Finance rinkos kapitalizacija?
MYX rinkos kapitalizacija yra $ 3.70BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MYX apyvartoje?
MYX apyvartoje yra 197.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MYX kaina?
MYX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.51668357094119USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MYX kaina?
MYX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04671661054199852USD.
Kokia yra MYX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MYX yra $ 16.36MUSD.
Ar MYX kaina šiais metais kils?
MYX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MYX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:36:07(UTC+8)

MYX Finance (MYX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

