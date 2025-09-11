Daugiau apie FIDA

Bonfida (FIDA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:52:00(UTC+8)

Bonfida (FIDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Bonfida (FIDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.09146. Per pastarąsias 24 valandas FIDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08955 iki aukščiausios $ 0.0931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIDA kaina yra $ 59.60906616921114, o žemiausia – $ 0.052710001772348636.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIDA per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bonfida (FIDA) rinkos informacija

Dabartinė Bonfida rinkos kapitalizacija yra $ 90.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.08M. FIDA apyvartoje yra 990.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 990911306.861801. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.63M

Bonfida (FIDA) kainos istorija USD

Stebėkite Bonfida kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005799-0.63%
30 dienų$ -0.00639-6.54%
60 dienų$ +0.00978+11.97%
90 dienų$ +0.02874+45.82%
Bonfida kainos pokytis šiandien

Šiandien FIDA užfiksuotas $ -0.0005799 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bonfida 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00639 (-6.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bonfida 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIDA rodiklis pasikeitė $ +0.00978 (+11.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bonfida 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02874 (+45.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bonfida (FIDA) pokyčius?

Peržiūrėkite Bonfida kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bonfida (FIDA)

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Bonfida galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bonfida investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FIDAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bonfida mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bonfida, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bonfida kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bonfida (FIDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bonfida (FIDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bonfida prognozes.

Peržiūrėkite Bonfida kainos prognozę dabar!

Bonfida (FIDA) Tokenomika

Supratimas apie Bonfida (FIDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.

Kaip pirkti Bonfida (FIDA)

Ieškote, kaip nusipirkti Bonfida? Viskas paprasta ir patogu! Bonfida lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FIDA į vietos valiutas

Bonfida išteklius

Išsamesnei Bonfida analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bonfida

Kiek Bonfida(FIDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FIDA kaina USD valiuta yra 0.09146USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FIDA į USD kaina?
Dabartinė FIDA kaina USD valiuta yra $ 0.09146. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bonfida rinkos kapitalizacija?
FIDA rinkos kapitalizacija yra $ 90.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FIDA apyvartoje?
FIDA apyvartoje yra 990.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FIDA kaina?
FIDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 59.60906616921114USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FIDA kaina?
FIDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.052710001772348636USD.
Kokia yra FIDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FIDA yra $ 1.08MUSD.
Ar FIDA kaina šiais metais kils?
FIDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FIDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bonfida (FIDA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

