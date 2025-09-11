Bonfida (FIDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.09146. Per pastarąsias 24 valandas FIDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08955 iki aukščiausios $ 0.0931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIDA kaina yra $ 59.60906616921114, o žemiausia – $ 0.052710001772348636.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIDA per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bonfida (FIDA) rinkos informacija
No.404
$ 90.63M
$ 90.63M$ 90.63M
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
$ 90.63M
$ 90.63M$ 90.63M
990.91M
990.91M 990.91M
990,911,306.861801
990,911,306.861801 990,911,306.861801
SOL
Dabartinė Bonfida rinkos kapitalizacija yra $ 90.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.08M. FIDA apyvartoje yra 990.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 990911306.861801. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.63M
Bonfida (FIDA) kainos istorija USD
Stebėkite Bonfida kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0005799
-0.63%
30 dienų
$ -0.00639
-6.54%
60 dienų
$ +0.00978
+11.97%
90 dienų
$ +0.02874
+45.82%
Bonfida kainos pokytis šiandien
Šiandien FIDA užfiksuotas $ -0.0005799 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bonfida 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00639 (-6.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bonfida 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIDA rodiklis pasikeitė $ +0.00978 (+11.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bonfida 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02874 (+45.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bonfida (FIDA) pokyčius?
As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.
Bonfida galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bonfida investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FIDAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bonfida mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bonfida, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bonfida kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bonfida (FIDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bonfida (FIDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bonfida prognozes.
Supratimas apie Bonfida (FIDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FIDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bonfida (FIDA)
Ieškote, kaip nusipirkti Bonfida? Viskas paprasta ir patogu! Bonfida lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.