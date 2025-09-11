VANA (VANA) realiojo laiko kaina yra $ 4.462. Per pastarąsias 24 valandas VANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.289 iki aukščiausios $ 4.554 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VANA kaina yra $ 35.53172241495424, o žemiausia – $ 3.7412727319769483.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VANA per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – +1.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VANA (VANA) rinkos informacija
Dabartinė VANA rinkos kapitalizacija yra $ 134.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.27M. VANA apyvartoje yra 30.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 112641600. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 535.44M
VANA (VANA) kainos istorija USD
Stebėkite VANA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.07674
+1.75%
30 dienų
$ +0.173
+4.03%
60 dienų
$ -0.546
-10.91%
90 dienų
$ -0.82
-15.53%
VANA kainos pokytis šiandien
Šiandien VANA užfiksuotas $ +0.07674 (+1.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VANA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.173 (+4.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VANA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VANA rodiklis pasikeitė $ -0.546 (-10.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VANA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.82 (-15.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VANA (VANA) pokyčius?
Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.
VANA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VANA (VANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VANA (VANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VANA prognozes.
Supratimas apie VANA (VANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
