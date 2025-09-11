Daugiau apie VANA

VANA (VANA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:12:40(UTC+8)

VANA (VANA) kainos informacija (USD)

VANA (VANA) realiojo laiko kaina yra $ 4.462. Per pastarąsias 24 valandas VANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.289 iki aukščiausios $ 4.554 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VANA kaina yra $ 35.53172241495424, o žemiausia – $ 3.7412727319769483.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VANA per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – +1.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VANA (VANA) rinkos informacija

No.300

$ 134.23M
$ 134.23M$ 134.23M

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 535.44M
$ 535.44M$ 535.44M

30.08M
30.08M 30.08M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

112,641,600
112,641,600 112,641,600

25.07%

VANA

Dabartinė VANA rinkos kapitalizacija yra $ 134.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.27M. VANA apyvartoje yra 30.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 112641600. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 535.44M

VANA (VANA) kainos istorija USD

Stebėkite VANA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.07674+1.75%
30 dienų$ +0.173+4.03%
60 dienų$ -0.546-10.91%
90 dienų$ -0.82-15.53%
VANA kainos pokytis šiandien

Šiandien VANA užfiksuotas $ +0.07674 (+1.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VANA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.173 (+4.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VANA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VANA rodiklis pasikeitė $ -0.546 (-10.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VANA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.82 (-15.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VANA (VANA) pokyčius?

Peržiūrėkite VANA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VANA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VANAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VANA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VANA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VANA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VANA (VANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VANA (VANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VANA prognozes.

Peržiūrėkite VANA kainos prognozę dabar!

VANA (VANA) Tokenomika

Supratimas apie VANA (VANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VANA (VANA)

Ieškote, kaip nusipirkti VANA? Viskas paprasta ir patogu! VANA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VANA į vietos valiutas

VANA išteklius

Išsamesnei VANA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VANA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VANA

Kiek VANA(VANA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VANA kaina USD valiuta yra 4.462USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VANA į USD kaina?
Dabartinė VANA kaina USD valiuta yra $ 4.462. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VANA rinkos kapitalizacija?
VANA rinkos kapitalizacija yra $ 134.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VANA apyvartoje?
VANA apyvartoje yra 30.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VANA kaina?
VANA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 35.53172241495424USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VANA kaina?
VANA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.7412727319769483USD.
Kokia yra VANA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VANA yra $ 1.27MUSD.
Ar VANA kaina šiais metais kils?
VANA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VANA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:12:40(UTC+8)

VANA (VANA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

