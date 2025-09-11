Daugiau apie YGG

Yield Guild Games logotipas

Yield Guild Games kaina(YGG)

1 YGG į USD – tiesioginė kaina:

$0.1604
$0.1604$0.1604
+2.03%1D
USD
Yield Guild Games (YGG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:45(UTC+8)

Yield Guild Games (YGG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1521
$ 0.1521$ 0.1521
24 val. žemiausia
$ 0.1604
$ 0.1604$ 0.1604
24 val. aukščiausia

$ 0.1521
$ 0.1521$ 0.1521

$ 0.1604
$ 0.1604$ 0.1604

$ 11.495791520389345
$ 11.495791520389345$ 11.495791520389345

$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695$ 0.119167900856695

+1.00%

+2.03%

+8.02%

+8.02%

Yield Guild Games (YGG) realiojo laiko kaina yra $ 0.1602. Per pastarąsias 24 valandas YGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1521 iki aukščiausios $ 0.1604 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YGG kaina yra $ 11.495791520389345, o žemiausia – $ 0.119167900856695.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YGG per pastarąją valandą pasikeitė +1.00%, per 24 valandas – +2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yield Guild Games (YGG) rinkos informacija

No.397

$ 95.47M
$ 95.47M$ 95.47M

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 160.20M
$ 160.20M$ 160.20M

595.96M
595.96M 595.96M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,414.322777
999,716,414.322777 999,716,414.322777

59.59%

ETH

Dabartinė Yield Guild Games rinkos kapitalizacija yra $ 95.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.80M. YGG apyvartoje yra 595.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 999716414.322777. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 160.20M

Yield Guild Games (YGG) kainos istorija USD

Stebėkite Yield Guild Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003191+2.03%
30 dienų$ -0.0014-0.87%
60 dienų$ -0.0148-8.46%
90 dienų$ -0.0041-2.50%
Yield Guild Games kainos pokytis šiandien

Šiandien YGG užfiksuotas $ +0.003191 (+2.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Yield Guild Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0014 (-0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Yield Guild Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YGG rodiklis pasikeitė $ -0.0148 (-8.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Yield Guild Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0041 (-2.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yield Guild Games (YGG) pokyčius?

Peržiūrėkite Yield Guild Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yield Guild Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YGGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yield Guild Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yield Guild Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Yield Guild Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yield Guild Games (YGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yield Guild Games (YGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yield Guild Games prognozes.

Peržiūrėkite Yield Guild Games kainos prognozę dabar!

Yield Guild Games (YGG) Tokenomika

Supratimas apie Yield Guild Games (YGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Yield Guild Games (YGG)

Ieškote, kaip nusipirkti Yield Guild Games? Viskas paprasta ir patogu! Yield Guild Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YGG į vietos valiutas

Yield Guild Games išteklius

Išsamesnei Yield Guild Games analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Yield Guild Games svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yield Guild Games

Kiek Yield Guild Games(YGG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YGG kaina USD valiuta yra 0.1602USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YGG į USD kaina?
Dabartinė YGG kaina USD valiuta yra $ 0.1602. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yield Guild Games rinkos kapitalizacija?
YGG rinkos kapitalizacija yra $ 95.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YGG apyvartoje?
YGG apyvartoje yra 595.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YGG kaina?
YGG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.495791520389345USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YGG kaina?
YGG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.119167900856695USD.
Kokia yra YGG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YGG yra $ 1.80MUSD.
Ar YGG kaina šiais metais kils?
YGG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YGG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:45(UTC+8)

Yield Guild Games (YGG) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

