Yield Guild Games (YGG) realiojo laiko kaina yra $ 0.1602. Per pastarąsias 24 valandas YGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1521 iki aukščiausios $ 0.1604 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YGG kaina yra $ 11.495791520389345, o žemiausia – $ 0.119167900856695.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YGG per pastarąją valandą pasikeitė +1.00%, per 24 valandas – +2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Yield Guild Games (YGG) rinkos informacija
No.397
$ 95.47M
$ 1.80M
$ 160.20M
595.96M
1,000,000,000
999,716,414.322777
59.59%
ETH
Dabartinė Yield Guild Games rinkos kapitalizacija yra $ 95.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.80M. YGG apyvartoje yra 595.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 999716414.322777. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 160.20M
Yield Guild Games (YGG) kainos istorija USD
Stebėkite Yield Guild Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003191
+2.03%
30 dienų
$ -0.0014
-0.87%
60 dienų
$ -0.0148
-8.46%
90 dienų
$ -0.0041
-2.50%
Yield Guild Games kainos pokytis šiandien
Šiandien YGG užfiksuotas $ +0.003191 (+2.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Yield Guild Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0014 (-0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Yield Guild Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YGG rodiklis pasikeitė $ -0.0148 (-8.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Yield Guild Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0041 (-2.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
Yield Guild Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yield Guild Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti YGGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yield Guild Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yield Guild Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Yield Guild Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Yield Guild Games (YGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yield Guild Games (YGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yield Guild Games prognozes.
Supratimas apie Yield Guild Games (YGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Yield Guild Games (YGG)
Ieškote, kaip nusipirkti Yield Guild Games? Viskas paprasta ir patogu! Yield Guild Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
