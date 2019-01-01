RecTime (RTIME) Tokenomika
RecTime (RTIME) Informacija
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
RecTime (RTIME) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius RecTime (RTIME) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
RecTime (RTIME) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RecTime (RTIME) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RTIME tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek RTIME tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate RTIME tokenomiką, galite peržiūrėti RTIME tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.