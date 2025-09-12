Polyhedra Network (ZKJ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Polyhedra Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZKJ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Polyhedra Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Polyhedra Network kainos prognozė
$0.1757
+1.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Polyhedra Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Polyhedra Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1757 prekybos kainą 2025 m.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Polyhedra Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.184485 prekybos kainą 2026 m.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZKJ ateities kaina yra $ 0.193709 su 10.25% augimo norma.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZKJ ateities kaina yra $ 0.203394 su 15.76% augimo norma.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZKJ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.213564, o augimo norma – 21.55%.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZKJ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.224242, o augimo norma – 27.63%.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Polyhedra Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.365267 prekybos kainą.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Polyhedra Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.594982 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1757
    0.00%
  • 2026
    $ 0.184485
    5.00%
  • 2027
    $ 0.193709
    10.25%
  • 2028
    $ 0.203394
    15.76%
  • 2029
    $ 0.213564
    21.55%
  • 2030
    $ 0.224242
    27.63%
  • 2031
    $ 0.235454
    34.01%
  • 2032
    $ 0.247227
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.259588
    47.75%
  • 2034
    $ 0.272568
    55.13%
  • 2035
    $ 0.286196
    62.89%
  • 2036
    $ 0.300506
    71.03%
  • 2037
    $ 0.315531
    79.59%
  • 2038
    $ 0.331308
    88.56%
  • 2039
    $ 0.347873
    97.99%
  • 2040
    $ 0.365267
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Polyhedra Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1757
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.175724
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.175868
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.176422
    0.41%
Polyhedra Network (ZKJ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ZKJ kaina yra $0.1757. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZKJ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.175724. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZKJ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.175868. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZKJ kaina yra $0.176422. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Polyhedra Network kainų statistika

$ 0.1757
$ 60.05M
341.80M
$ 210.93K
--

Naujausia ZKJ kaina yra $ 0.1757. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 210.93K.
Be to, ZKJ turi 341.80M apyvartą ir $ 60.05M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Polyhedra Network (ZKJ)

Bandote įsigyti ZKJ? Dabar galite ZKJ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Polyhedra Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ZKJ dabar

Polyhedra Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Polyhedra Network, dabartinė Polyhedra Network kaina yra 0.1757USD. Apyvartinė Polyhedra Network (ZKJ) pasiūla yra 0.00 ZKJ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $60.05M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000099
    $ 0.1779
    $ 0.1722
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.004700
    $ 0.1903
    $ 0.171
  • 30 dienų
    -0.26%
    $ -0.0638
    $ 0.2438
    $ 0.171
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Polyhedra Network kaina pasikeitė $0.000099, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Polyhedra Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.1903 ir žemiausia $0.171. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo ZKJ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Polyhedra Network įvyko -0.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0638 vertę. Tai rodo, kad ZKJ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Polyhedra Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ZKJ kainų istoriją

Kaip veikia Polyhedra Network (ZKJ) kainų prognozės modulis?

Polyhedra Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZKJ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Polyhedra Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZKJ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Polyhedra Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZKJ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZKJ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Polyhedra Network potencialą.

Kodėl ZKJ kainų prognozė yra svarbi?

ZKJ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZKJ dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZKJ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZKJ kainų prognozė?
Remiantis Polyhedra Network (ZKJ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZKJ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZKJ 2026 m.?
1 vieneto Polyhedra Network (ZKJ) kaina šiandien yra $0.1757. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZKJ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZKJ kaina 2027 m.?
Polyhedra Network (ZKJ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZKJ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZKJ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Polyhedra Network (ZKJ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZKJ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Polyhedra Network (ZKJ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZKJ 2030 m.?
1 vieneto Polyhedra Network (ZKJ) kaina šiandien yra $0.1757. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZKJ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZKJ kainų prognozė 2040 metams?
Polyhedra Network (ZKJ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZKJ kaina pasieks --.
