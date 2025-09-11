Pepe (PEPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001056. Per pastarąsias 24 valandas PEPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001031 iki aukščiausios $ 0.00001068 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPE kaina yra $ 0.000028247247045764, o žemiausia – $ 0.000000000010627701.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pepe (PEPE) rinkos informacija
Dabartinė Pepe rinkos kapitalizacija yra $ 4.44B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.08M. PEPE apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420689899653543.56. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.44B
Pepe (PEPE) kainos istorija USD
Stebėkite Pepe kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000019
+0.18%
30 dienų
$ -0.00000067
-5.97%
60 dienų
$ -0.00000172
-14.01%
90 dienų
$ -0.0000002
-1.86%
Pepe kainos pokytis šiandien
Šiandien PEPE užfiksuotas $ +0.000000019 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pepe 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000067 (-5.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pepe 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEPE rodiklis pasikeitė $ -0.00000172 (-14.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pepe 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000002 (-1.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pepe (PEPE) pokyčius?
Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust.
Pepe galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pepe investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pepe, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pepe kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pepe (PEPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pepe (PEPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pepe prognozes.
Supratimas apie Pepe (PEPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pepe (PEPE)
Ieškote, kaip nusipirkti Pepe? Viskas paprasta ir patogu! Pepe lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.