Daugiau apie CFG

CFG Kainos informacija

CFG Baltoji knyga

CFG Oficiali svetainė

CFG Tokenomika

CFG Kainų prognozė

CFG Istorija

CFG pirkimo vadovas

CFGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

CFG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Centrifuge logotipas

Centrifuge kaina(CFG)

1 CFG į USD – tiesioginė kaina:

$0.285
$0.285$0.285
+2.37%1D
USD
Centrifuge (CFG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:59(UTC+8)

Centrifuge (CFG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2706
$ 0.2706$ 0.2706
24 val. žemiausia
$ 0.2952
$ 0.2952$ 0.2952
24 val. aukščiausia

$ 0.2706
$ 0.2706$ 0.2706

$ 0.2952
$ 0.2952$ 0.2952

$ 2.582033105119069
$ 2.582033105119069$ 2.582033105119069

$ 0.10013255729049877
$ 0.10013255729049877$ 0.10013255729049877

+1.85%

+2.37%

-20.94%

-20.94%

Centrifuge (CFG) realiojo laiko kaina yra $ 0.2856. Per pastarąsias 24 valandas CFG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2706 iki aukščiausios $ 0.2952 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CFG kaina yra $ 2.582033105119069, o žemiausia – $ 0.10013255729049877.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CFG per pastarąją valandą pasikeitė +1.85%, per 24 valandas – +2.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Centrifuge (CFG) rinkos informacija

No.273

$ 161.32M
$ 161.32M$ 161.32M

$ 117.67K
$ 117.67K$ 117.67K

$ 194.21M
$ 194.21M$ 194.21M

564.85M
564.85M 564.85M

680,000,000
680,000,000 680,000,000

ETH

Dabartinė Centrifuge rinkos kapitalizacija yra $ 161.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.67K. CFG apyvartoje yra 564.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 680000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 194.21M

Centrifuge (CFG) kainos istorija USD

Stebėkite Centrifuge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.006598+2.37%
30 dienų$ -0.0044-1.52%
60 dienų$ +0.0813+39.79%
90 dienų$ +0.109+61.72%
Centrifuge kainos pokytis šiandien

Šiandien CFG užfiksuotas $ +0.006598 (+2.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Centrifuge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0044 (-1.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Centrifuge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CFG rodiklis pasikeitė $ +0.0813 (+39.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Centrifuge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.109 (+61.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Centrifuge (CFG) pokyčius?

Peržiūrėkite Centrifuge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Centrifuge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Centrifuge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CFGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Centrifuge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Centrifuge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Centrifuge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Centrifuge (CFG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Centrifuge (CFG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Centrifuge prognozes.

Peržiūrėkite Centrifuge kainos prognozę dabar!

Centrifuge (CFG) Tokenomika

Supratimas apie Centrifuge (CFG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CFGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Centrifuge (CFG)

Ieškote, kaip nusipirkti Centrifuge? Viskas paprasta ir patogu! Centrifuge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CFG į vietos valiutas

1 Centrifuge(CFG) į VND
7,515.564
1 Centrifuge(CFG) į AUD
A$0.431256
1 Centrifuge(CFG) į GBP
0.208488
1 Centrifuge(CFG) į EUR
0.24276
1 Centrifuge(CFG) į USD
$0.2856
1 Centrifuge(CFG) į MYR
RM1.205232
1 Centrifuge(CFG) į TRY
11.789568
1 Centrifuge(CFG) į JPY
¥41.9832
1 Centrifuge(CFG) į ARS
ARS$406.8372
1 Centrifuge(CFG) į RUB
24.130344
1 Centrifuge(CFG) į INR
25.178496
1 Centrifuge(CFG) į IDR
Rp4,681.966464
1 Centrifuge(CFG) į KRW
396.664128
1 Centrifuge(CFG) į PHP
16.32204
1 Centrifuge(CFG) į EGP
￡E.13.75164
1 Centrifuge(CFG) į BRL
R$1.54224
1 Centrifuge(CFG) į CAD
C$0.394128
1 Centrifuge(CFG) į BDT
34.78608
1 Centrifuge(CFG) į NGN
430.767624
1 Centrifuge(CFG) į COP
$1,119.997536
1 Centrifuge(CFG) į ZAR
R.4.995144
1 Centrifuge(CFG) į UAH
11.789568
1 Centrifuge(CFG) į VES
Bs44.5536
1 Centrifuge(CFG) į CLP
$274.4616
1 Centrifuge(CFG) į PKR
Rs81.113256
1 Centrifuge(CFG) į KZT
153.961248
1 Centrifuge(CFG) į THB
฿9.076368
1 Centrifuge(CFG) į TWD
NT$8.66796
1 Centrifuge(CFG) į AED
د.إ1.048152
1 Centrifuge(CFG) į CHF
Fr0.225624
1 Centrifuge(CFG) į HKD
HK$2.221968
1 Centrifuge(CFG) į AMD
֏109.130616
1 Centrifuge(CFG) į MAD
.د.م2.578968
1 Centrifuge(CFG) į MXN
$5.31216
1 Centrifuge(CFG) į SAR
ريال1.071
1 Centrifuge(CFG) į PLN
1.039584
1 Centrifuge(CFG) į RON
лв1.239504
1 Centrifuge(CFG) į SEK
kr2.67036
1 Centrifuge(CFG) į BGN
лв0.476952
1 Centrifuge(CFG) į HUF
Ft95.998728
1 Centrifuge(CFG) į CZK
5.957616
1 Centrifuge(CFG) į KWD
د.ك0.087108
1 Centrifuge(CFG) į ILS
0.948192
1 Centrifuge(CFG) į AOA
Kz261.298296
1 Centrifuge(CFG) į BHD
.د.ب0.1076712
1 Centrifuge(CFG) į BMD
$0.2856
1 Centrifuge(CFG) į DKK
kr1.822128
1 Centrifuge(CFG) į HNL
L7.485576
1 Centrifuge(CFG) į MUR
12.9948
1 Centrifuge(CFG) į NAD
$5.020848
1 Centrifuge(CFG) į NOK
kr2.836008
1 Centrifuge(CFG) į NZD
$0.479808
1 Centrifuge(CFG) į PAB
B/.0.2856
1 Centrifuge(CFG) į PGK
K1.210944
1 Centrifuge(CFG) į QAR
ر.ق1.039584
1 Centrifuge(CFG) į RSD
дин.28.60284

Centrifuge išteklius

Išsamesnei Centrifuge analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Centrifuge svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Centrifuge

Kiek Centrifuge(CFG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CFG kaina USD valiuta yra 0.2856USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CFG į USD kaina?
Dabartinė CFG kaina USD valiuta yra $ 0.2856. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Centrifuge rinkos kapitalizacija?
CFG rinkos kapitalizacija yra $ 161.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CFG apyvartoje?
CFG apyvartoje yra 564.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CFG kaina?
CFG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.582033105119069USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CFG kaina?
CFG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10013255729049877USD.
Kokia yra CFG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CFG yra $ 117.67KUSD.
Ar CFG kaina šiais metais kils?
CFG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CFG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:59(UTC+8)

Centrifuge (CFG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CFG-į-USD skaičiuoklė

Suma

CFG
CFG
USD
USD

1 CFG = 0.2856 USD

Prekiauti CFG

CFGUSDT
$0.285
$0.285$0.285
+2.40%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis