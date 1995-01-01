Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePolyhedra Network (ZKJ), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Polyhedra Network (ZKJ) Informacija

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Oficiali svetainė:
https://polyhedra.network/
Baltoji knyga:
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Polyhedra Network (ZKJ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 62.75M
$ 62.75M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 341.80M
$ 341.80M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 183.60M
$ 183.60M
Visų laikų rekordas:
$ 4
$ 4
Visų laikų minimumas:
$ 0.13931609671437392
$ 0.13931609671437392
Dabartinė kaina:
$ 0.1836
$ 0.1836

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Polyhedra Network (ZKJ) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ZKJ tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ZKJ tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ZKJ tokenomiką, galite peržiūrėti ZKJ tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ZKJ

Norite įtraukti Polyhedra Network (ZKJ) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ZKJ pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Polyhedra Network (ZKJ) Kainų istorija

ZKJ kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ZKJ kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ZKJ? Mūsų ZKJ kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.