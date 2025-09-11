Ambire Wallet (WALLET) realiojo laiko kaina yra $ 0.02668. Per pastarąsias 24 valandas WALLET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02595 iki aukščiausios $ 0.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WALLET kaina yra $ 0.20064258285841255, o žemiausia – $ 0.000638616003044836.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WALLET per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ambire Wallet (WALLET) rinkos informacija
No.932
$ 19.18M
$ 149.16K
$ 26.68M
718.71M
1,000,000,000
718,706,113.9971963
71.87%
ETH
Dabartinė Ambire Wallet rinkos kapitalizacija yra $ 19.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.16K. WALLET apyvartoje yra 718.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 718706113.9971963. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.68M
Ambire Wallet (WALLET) kainos istorija USD
Stebėkite Ambire Wallet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000008
-0.03%
30 dienų
$ -0.00252
-8.64%
60 dienų
$ +0.01042
+64.08%
90 dienų
$ +0.01238
+86.57%
Ambire Wallet kainos pokytis šiandien
Šiandien WALLET užfiksuotas $ -0.000008 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ambire Wallet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00252 (-8.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ambire Wallet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WALLET rodiklis pasikeitė $ +0.01042 (+64.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ambire Wallet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01238 (+86.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ambire Wallet (WALLET) pokyčius?
Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.
Ambire Wallet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ambire Wallet (WALLET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ambire Wallet (WALLET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ambire Wallet prognozes.
Supratimas apie Ambire Wallet (WALLET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WALLETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ambire Wallet (WALLET)
