Daugiau apie WALLET

WALLET Kainos informacija

WALLET Baltoji knyga

WALLET Oficiali svetainė

WALLET Tokenomika

WALLET Kainų prognozė

WALLET Istorija

WALLET pirkimo vadovas

WALLETvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WALLET Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ambire Wallet logotipas

Ambire Wallet kaina(WALLET)

1 WALLET į USD – tiesioginė kaina:

$0.02668
$0.02668$0.02668
-0.03%1D
USD
Ambire Wallet (WALLET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:42:11(UTC+8)

Ambire Wallet (WALLET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02595
$ 0.02595$ 0.02595
24 val. žemiausia
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
24 val. aukščiausia

$ 0.02595
$ 0.02595$ 0.02595

$ 0.028
$ 0.028$ 0.028

$ 0.20064258285841255
$ 0.20064258285841255$ 0.20064258285841255

$ 0.000638616003044836
$ 0.000638616003044836$ 0.000638616003044836

+0.07%

-0.03%

+2.18%

+2.18%

Ambire Wallet (WALLET) realiojo laiko kaina yra $ 0.02668. Per pastarąsias 24 valandas WALLET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02595 iki aukščiausios $ 0.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WALLET kaina yra $ 0.20064258285841255, o žemiausia – $ 0.000638616003044836.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WALLET per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ambire Wallet (WALLET) rinkos informacija

No.932

$ 19.18M
$ 19.18M$ 19.18M

$ 149.16K
$ 149.16K$ 149.16K

$ 26.68M
$ 26.68M$ 26.68M

718.71M
718.71M 718.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

718,706,113.9971963
718,706,113.9971963 718,706,113.9971963

71.87%

ETH

Dabartinė Ambire Wallet rinkos kapitalizacija yra $ 19.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.16K. WALLET apyvartoje yra 718.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 718706113.9971963. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.68M

Ambire Wallet (WALLET) kainos istorija USD

Stebėkite Ambire Wallet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000008-0.03%
30 dienų$ -0.00252-8.64%
60 dienų$ +0.01042+64.08%
90 dienų$ +0.01238+86.57%
Ambire Wallet kainos pokytis šiandien

Šiandien WALLET užfiksuotas $ -0.000008 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ambire Wallet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00252 (-8.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ambire Wallet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WALLET rodiklis pasikeitė $ +0.01042 (+64.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ambire Wallet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01238 (+86.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ambire Wallet (WALLET) pokyčius?

Peržiūrėkite Ambire Wallet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Ambire Wallet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ambire Wallet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WALLETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ambire Wallet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ambire Wallet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ambire Wallet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ambire Wallet (WALLET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ambire Wallet (WALLET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ambire Wallet prognozes.

Peržiūrėkite Ambire Wallet kainos prognozę dabar!

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomika

Supratimas apie Ambire Wallet (WALLET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WALLETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ambire Wallet (WALLET)

Ieškote, kaip nusipirkti Ambire Wallet? Viskas paprasta ir patogu! Ambire Wallet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WALLET į vietos valiutas

1 Ambire Wallet(WALLET) į VND
702.0842
1 Ambire Wallet(WALLET) į AUD
A$0.0402868
1 Ambire Wallet(WALLET) į GBP
0.0194764
1 Ambire Wallet(WALLET) į EUR
0.022678
1 Ambire Wallet(WALLET) į USD
$0.02668
1 Ambire Wallet(WALLET) į MYR
RM0.1125896
1 Ambire Wallet(WALLET) į TRY
1.1013504
1 Ambire Wallet(WALLET) į JPY
¥3.92196
1 Ambire Wallet(WALLET) į ARS
ARS$38.00566
1 Ambire Wallet(WALLET) į RUB
2.2541932
1 Ambire Wallet(WALLET) į INR
2.3539764
1 Ambire Wallet(WALLET) į IDR
Rp437.3769792
1 Ambire Wallet(WALLET) į KRW
37.1070776
1 Ambire Wallet(WALLET) į PHP
1.5263628
1 Ambire Wallet(WALLET) į EGP
￡E.1.2843752
1 Ambire Wallet(WALLET) į BRL
R$0.144072
1 Ambire Wallet(WALLET) į CAD
C$0.0368184
1 Ambire Wallet(WALLET) į BDT
3.249624
1 Ambire Wallet(WALLET) į NGN
40.2411772
1 Ambire Wallet(WALLET) į COP
$104.6272208
1 Ambire Wallet(WALLET) į ZAR
R.0.4666332
1 Ambire Wallet(WALLET) į UAH
1.1013504
1 Ambire Wallet(WALLET) į VES
Bs4.16208
1 Ambire Wallet(WALLET) į CLP
$25.63948
1 Ambire Wallet(WALLET) į PKR
Rs7.5773868
1 Ambire Wallet(WALLET) į KZT
14.3826544
1 Ambire Wallet(WALLET) į THB
฿0.8478904
1 Ambire Wallet(WALLET) į TWD
NT$0.8102716
1 Ambire Wallet(WALLET) į AED
د.إ0.0979156
1 Ambire Wallet(WALLET) į CHF
Fr0.0210772
1 Ambire Wallet(WALLET) į HKD
HK$0.2075704
1 Ambire Wallet(WALLET) į AMD
֏10.1946948
1 Ambire Wallet(WALLET) į MAD
.د.م0.2409204
1 Ambire Wallet(WALLET) į MXN
$0.496248
1 Ambire Wallet(WALLET) į SAR
ريال0.10005
1 Ambire Wallet(WALLET) į PLN
0.0971152
1 Ambire Wallet(WALLET) į RON
лв0.1157912
1 Ambire Wallet(WALLET) į SEK
kr0.249458
1 Ambire Wallet(WALLET) į BGN
лв0.0445556
1 Ambire Wallet(WALLET) į HUF
Ft8.9679484
1 Ambire Wallet(WALLET) į CZK
0.5565448
1 Ambire Wallet(WALLET) į KWD
د.ك0.0081374
1 Ambire Wallet(WALLET) į ILS
0.0888444
1 Ambire Wallet(WALLET) į AOA
Kz24.4097988
1 Ambire Wallet(WALLET) į BHD
.د.ب0.01005836
1 Ambire Wallet(WALLET) į BMD
$0.02668
1 Ambire Wallet(WALLET) į DKK
kr0.1702184
1 Ambire Wallet(WALLET) į HNL
L0.6992828
1 Ambire Wallet(WALLET) į MUR
1.2155408
1 Ambire Wallet(WALLET) į NAD
$0.4690344
1 Ambire Wallet(WALLET) į NOK
kr0.2649324
1 Ambire Wallet(WALLET) į NZD
$0.0448224
1 Ambire Wallet(WALLET) į PAB
B/.0.02668
1 Ambire Wallet(WALLET) į PGK
K0.1131232
1 Ambire Wallet(WALLET) į QAR
ر.ق0.0971152
1 Ambire Wallet(WALLET) į RSD
дин.2.672002

Ambire Wallet išteklius

Išsamesnei Ambire Wallet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ambire Wallet svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ambire Wallet

Kiek Ambire Wallet(WALLET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WALLET kaina USD valiuta yra 0.02668USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WALLET į USD kaina?
Dabartinė WALLET kaina USD valiuta yra $ 0.02668. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ambire Wallet rinkos kapitalizacija?
WALLET rinkos kapitalizacija yra $ 19.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WALLET apyvartoje?
WALLET apyvartoje yra 718.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WALLET kaina?
WALLET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.20064258285841255USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WALLET kaina?
WALLET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000638616003044836USD.
Kokia yra WALLET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WALLET yra $ 149.16KUSD.
Ar WALLET kaina šiais metais kils?
WALLET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WALLET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:42:11(UTC+8)

Ambire Wallet (WALLET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WALLET-į-USD skaičiuoklė

Suma

WALLET
WALLET
USD
USD

1 WALLET = 0.02668 USD

Prekiauti WALLET

WALLETUSDT
$0.02668
$0.02668$0.02668
-0.18%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis