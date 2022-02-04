WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

VardasWALLET

ReitingasNo.971

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.05%

Cirkuliuojantis kiekis720,944,841.1659418

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla720,944,841.1659418

Cirkuliacijos norma0.7209%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.20064258285841255,2022-02-04

Mažiausia kaina0.000638616003044836,2024-05-12

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

WALLET/USDT
Ambire Wallet
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (WALLET)
--
24 val. suma (USDT)
--
WALLET/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (WALLET)
--
24 val. suma (USDT)
--
