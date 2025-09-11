GUNZ (GUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02567. Per pastarąsias 24 valandas GUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02358 iki aukščiausios $ 0.03371 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUN kaina yra $ 0.11519365257037809, o žemiausia – $ 0.020542339559698804.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUN per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -2.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GUNZ (GUN) rinkos informacija
$ 28.78M
$ 6.74M
$ 256.70M
1.12B
10,000,000,000
10,000,000,000
11.21%
GUNZ
Dabartinė GUNZ rinkos kapitalizacija yra $ 28.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.74M. GUN apyvartoje yra 1.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 256.70M
GUNZ (GUN) kainos istorija USD
Stebėkite GUNZ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007885
-2.98%
30 dienų
$ -0.0046
-15.20%
60 dienų
$ -0.00569
-18.15%
90 dienų
$ -0.00094
-3.54%
GUNZ kainos pokytis šiandien
Šiandien GUN užfiksuotas $ -0.0007885 (-2.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GUNZ 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0046 (-15.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GUNZ 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GUN rodiklis pasikeitė $ -0.00569 (-18.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GUNZ 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00094 (-3.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.
GUNZ galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GUNZ investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie GUNZ mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GUNZ, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie GUNZ (GUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GUNZ (GUN)
Ieškote, kaip nusipirkti GUNZ? Viskas paprasta ir patogu! GUNZ lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.