Daugiau apie GUN

GUN Kainos informacija

GUN Baltoji knyga

GUN Oficiali svetainė

GUN Tokenomika

GUN Kainų prognozė

GUN Istorija

GUN pirkimo vadovas

GUNvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GUN Spot

GUN USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GUNZ logotipas

GUNZ kaina(GUN)

1 GUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.02567
$0.02567$0.02567
-2.98%1D
USD
GUNZ (GUN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:20(UTC+8)

GUNZ (GUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02358
$ 0.02358$ 0.02358
24 val. žemiausia
$ 0.03371
$ 0.03371$ 0.03371
24 val. aukščiausia

$ 0.02358
$ 0.02358$ 0.02358

$ 0.03371
$ 0.03371$ 0.03371

$ 0.11519365257037809
$ 0.11519365257037809$ 0.11519365257037809

$ 0.020542339559698804
$ 0.020542339559698804$ 0.020542339559698804

-0.70%

-2.98%

+17.42%

+17.42%

GUNZ (GUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02567. Per pastarąsias 24 valandas GUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02358 iki aukščiausios $ 0.03371 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUN kaina yra $ 0.11519365257037809, o žemiausia – $ 0.020542339559698804.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUN per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -2.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GUNZ (GUN) rinkos informacija

No.777

$ 28.78M
$ 28.78M$ 28.78M

$ 6.74M
$ 6.74M$ 6.74M

$ 256.70M
$ 256.70M$ 256.70M

1.12B
1.12B 1.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

11.21%

GUNZ

Dabartinė GUNZ rinkos kapitalizacija yra $ 28.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.74M. GUN apyvartoje yra 1.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 256.70M

GUNZ (GUN) kainos istorija USD

Stebėkite GUNZ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007885-2.98%
30 dienų$ -0.0046-15.20%
60 dienų$ -0.00569-18.15%
90 dienų$ -0.00094-3.54%
GUNZ kainos pokytis šiandien

Šiandien GUN užfiksuotas $ -0.0007885 (-2.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GUNZ 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0046 (-15.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GUNZ 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GUN rodiklis pasikeitė $ -0.00569 (-18.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GUNZ 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00094 (-3.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GUNZ (GUN) pokyčius?

Peržiūrėkite GUNZ kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GUNZ (GUN)

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

GUNZ galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GUNZ investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GUNZ mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GUNZ, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GUNZ kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GUNZ (GUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GUNZ (GUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GUNZ prognozes.

Peržiūrėkite GUNZ kainos prognozę dabar!

GUNZ (GUN) Tokenomika

Supratimas apie GUNZ (GUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GUNZ (GUN)

Ieškote, kaip nusipirkti GUNZ? Viskas paprasta ir patogu! GUNZ lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GUN į vietos valiutas

1 GUNZ(GUN) į VND
675.50605
1 GUNZ(GUN) į AUD
A$0.0387617
1 GUNZ(GUN) į GBP
0.0187391
1 GUNZ(GUN) į EUR
0.0218195
1 GUNZ(GUN) į USD
$0.02567
1 GUNZ(GUN) į MYR
RM0.1083274
1 GUNZ(GUN) į TRY
1.0594009
1 GUNZ(GUN) į JPY
¥3.77349
1 GUNZ(GUN) į ARS
ARS$36.566915
1 GUNZ(GUN) į RUB
2.1688583
1 GUNZ(GUN) į INR
2.2648641
1 GUNZ(GUN) į IDR
Rp420.8196048
1 GUNZ(GUN) į KRW
35.7023494
1 GUNZ(GUN) į PHP
1.4678106
1 GUNZ(GUN) į EGP
￡E.1.2349837
1 GUNZ(GUN) į BRL
R$0.138618
1 GUNZ(GUN) į CAD
C$0.0354246
1 GUNZ(GUN) į BDT
3.126606
1 GUNZ(GUN) į NGN
38.7178043
1 GUNZ(GUN) į COP
$100.6664452
1 GUNZ(GUN) į ZAR
R.0.4489683
1 GUNZ(GUN) į UAH
1.0596576
1 GUNZ(GUN) į VES
Bs4.00452
1 GUNZ(GUN) į CLP
$24.66887
1 GUNZ(GUN) į PKR
Rs7.2905367
1 GUNZ(GUN) į KZT
13.8381836
1 GUNZ(GUN) į THB
฿0.8160493
1 GUNZ(GUN) į TWD
NT$0.7790845
1 GUNZ(GUN) į AED
د.إ0.0942089
1 GUNZ(GUN) į CHF
Fr0.0202793
1 GUNZ(GUN) į HKD
HK$0.1997126
1 GUNZ(GUN) į AMD
֏9.8087637
1 GUNZ(GUN) į MAD
.د.م0.2318001
1 GUNZ(GUN) į MXN
$0.477462
1 GUNZ(GUN) į SAR
ريال0.0962625
1 GUNZ(GUN) į PLN
0.0934388
1 GUNZ(GUN) į RON
лв0.1111511
1 GUNZ(GUN) į SEK
kr0.2400145
1 GUNZ(GUN) į BGN
лв0.0428689
1 GUNZ(GUN) į HUF
Ft8.6284571
1 GUNZ(GUN) į CZK
0.5354762
1 GUNZ(GUN) į KWD
د.ك0.00782935
1 GUNZ(GUN) į ILS
0.0852244
1 GUNZ(GUN) į AOA
Kz23.4857397
1 GUNZ(GUN) į BHD
.د.ب0.00967759
1 GUNZ(GUN) į BMD
$0.02567
1 GUNZ(GUN) į DKK
kr0.1637746
1 GUNZ(GUN) į HNL
L0.6728107
1 GUNZ(GUN) į MUR
1.1695252
1 GUNZ(GUN) į NAD
$0.4512786
1 GUNZ(GUN) į NOK
kr0.2549031
1 GUNZ(GUN) į NZD
$0.0431256
1 GUNZ(GUN) į PAB
B/.0.02567
1 GUNZ(GUN) į PGK
K0.1088408
1 GUNZ(GUN) į QAR
ر.ق0.0934388
1 GUNZ(GUN) į RSD
дин.2.5711072

GUNZ išteklius

Išsamesnei GUNZ analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GUNZ svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GUNZ

Kiek GUNZ(GUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GUN kaina USD valiuta yra 0.02567USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GUN į USD kaina?
Dabartinė GUN kaina USD valiuta yra $ 0.02567. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GUNZ rinkos kapitalizacija?
GUN rinkos kapitalizacija yra $ 28.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GUN apyvartoje?
GUN apyvartoje yra 1.12BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GUN kaina?
GUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11519365257037809USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GUN kaina?
GUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.020542339559698804USD.
Kokia yra GUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GUN yra $ 6.74MUSD.
Ar GUN kaina šiais metais kils?
GUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:20(UTC+8)

GUNZ (GUN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GUN-į-USD skaičiuoklė

Suma

GUN
GUN
USD
USD

1 GUN = 0.02567 USD

Prekiauti GUN

GUNUSDC
$0.02571
$0.02571$0.02571
-2.16%
GUNUSDT
$0.02567
$0.02567$0.02567
-3.02%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis