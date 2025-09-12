Ambire Wallet (WALLET) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ambire Wallet kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WALLET augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ambire Wallet kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ambire Wallet kainos prognozė
$0.02666
+0.26%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:27:38(UTC+8)

Ambire Wallet Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ambire Wallet galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02666 prekybos kainą 2025 m.

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ambire Wallet galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027993 prekybos kainą 2026 m.

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WALLET ateities kaina yra $ 0.029392 su 10.25% augimo norma.

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WALLET ateities kaina yra $ 0.030862 su 15.76% augimo norma.

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WALLET 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.032405, o augimo norma – 21.55%.

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WALLET 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.034025, o augimo norma – 27.63%.

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ambire Wallet kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.055424 prekybos kainą.

Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ambire Wallet kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.090280 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02666
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027993
    5.00%
  • 2027
    $ 0.029392
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030862
    15.76%
  • 2029
    $ 0.032405
    21.55%
  • 2030
    $ 0.034025
    27.63%
  • 2031
    $ 0.035726
    34.01%
  • 2032
    $ 0.037513
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.039388
    47.75%
  • 2034
    $ 0.041358
    55.13%
  • 2035
    $ 0.043426
    62.89%
  • 2036
    $ 0.045597
    71.03%
  • 2037
    $ 0.047877
    79.59%
  • 2038
    $ 0.050271
    88.56%
  • 2039
    $ 0.052784
    97.99%
  • 2040
    $ 0.055424
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ambire Wallet kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02666
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.026663
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026685
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.026769
    0.41%
Ambire Wallet (WALLET) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WALLET kaina yra $0.02666. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ambire Wallet (WALLET) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WALLET, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.026663. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ambire Wallet (WALLET) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WALLET, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026685. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ambire Wallet (WALLET) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WALLET kaina yra $0.026769. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ambire Wallet kainų statistika

$ 0.02666
$ 0.02666$ 0.02666

+0.26%

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

718.74M
718.74M 718.74M

$ 149.96K
$ 149.96K$ 149.96K

--

Naujausia WALLET kaina yra $ 0.02666. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.26%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 149.96K.
Be to, WALLET turi 718.74M apyvartą ir $ 19.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Ambire Wallet (WALLET)

Bandote įsigyti WALLET? Dabar galite WALLET įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Ambire Wallet ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WALLET dabar

Ambire Wallet istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ambire Wallet, dabartinė Ambire Wallet kaina yra 0.02667USD. Apyvartinė Ambire Wallet (WALLET) pasiūla yra 0.00 WALLET, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19.17M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000039
    $ 0.02671
    $ 0.02641
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000199
    $ 0.028
    $ 0.02488
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.003230
    $ 0.03065
    $ 0.02488
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ambire Wallet kaina pasikeitė $0.000039, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ambire Wallet buvo prekiaujama aukščiausia $0.028 ir žemiausia $0.02488. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo WALLET potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ambire Wallet įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003230 vertę. Tai rodo, kad WALLET artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Ambire Wallet kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WALLET kainų istoriją

Kaip veikia Ambire Wallet (WALLET) kainų prognozės modulis?

Ambire Wallet Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WALLET kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ambire Wallet ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WALLET būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ambire Wallet kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WALLET ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WALLET pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ambire Wallet potencialą.

Kodėl WALLET kainų prognozė yra svarbi?

WALLET kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WALLET dabar?
Pagal jūsų prognozes, WALLET pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WALLET kainų prognozė?
Remiantis Ambire Wallet (WALLET) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WALLET kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WALLET 2026 m.?
1 vieneto Ambire Wallet (WALLET) kaina šiandien yra $0.02666. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WALLET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WALLET kaina 2027 m.?
Ambire Wallet (WALLET) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WALLET kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WALLET kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ambire Wallet (WALLET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WALLET kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ambire Wallet (WALLET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WALLET 2030 m.?
1 vieneto Ambire Wallet (WALLET) kaina šiandien yra $0.02666. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WALLET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WALLET kainų prognozė 2040 metams?
Ambire Wallet (WALLET) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WALLET kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.