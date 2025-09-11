Daugiau apie VET

VeChain logotipas

VeChain kaina(VET)

VeChain (VET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:06:21(UTC+8)

VeChain (VET) kainos informacija (USD)

VeChain (VET) realiojo laiko kaina yra $ 0.0246. Per pastarąsias 24 valandas VET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02406 iki aukščiausios $ 0.02473 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VET kaina yra $ 0.27821609, o žemiausia – $ 0.00167765732958.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VET per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VeChain (VET) rinkos informacija

VET

Dabartinė VeChain rinkos kapitalizacija yra $ 2.12B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.59M. VET apyvartoje yra 85.99B vienetų, o bendras kiekis siekia 85985041177. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.13B

VeChain (VET) kainos istorija USD

Stebėkite VeChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001078+0.44%
30 dienų$ +0.00027+1.10%
60 dienų$ +0.00028+1.15%
90 dienų$ +0.00221+9.87%
VeChain kainos pokytis šiandien

Šiandien VET užfiksuotas $ +0.0001078 (+0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VeChain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00027 (+1.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VeChain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VET rodiklis pasikeitė $ +0.00028 (+1.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VeChain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00221 (+9.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VeChain (VET) pokyčius?

Peržiūrėkite VeChain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VeChain (VET)

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VeChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VeChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VeChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VeChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VeChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VeChain (VET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VeChain (VET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VeChain prognozes.

Peržiūrėkite VeChain kainos prognozę dabar!

VeChain (VET) Tokenomika

Supratimas apie VeChain (VET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VeChain (VET)

Ieškote, kaip nusipirkti VeChain? Viskas paprasta ir patogu! VeChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VeChain išteklius

Išsamesnei VeChain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VeChain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VeChain

Kiek VeChain(VET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VET kaina USD valiuta yra 0.0246USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VET į USD kaina?
Dabartinė VET kaina USD valiuta yra $ 0.0246. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VeChain rinkos kapitalizacija?
VET rinkos kapitalizacija yra $ 2.12BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VET apyvartoje?
VET apyvartoje yra 85.99BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VET kaina?
VET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.27821609USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VET kaina?
VET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00167765732958USD.
Kokia yra VET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VET yra $ 1.59MUSD.
Ar VET kaina šiais metais kils?
VET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
VeChain (VET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

