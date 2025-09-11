VeChain (VET) realiojo laiko kaina yra $ 0.0246. Per pastarąsias 24 valandas VET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02406 iki aukščiausios $ 0.02473 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VET kaina yra $ 0.27821609, o žemiausia – $ 0.00167765732958.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VET per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VeChain (VET) rinkos informacija
No.52
$ 2.12B
$ 2.12B$ 2.12B
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
$ 2.13B
$ 2.13B$ 2.13B
85.99B
85.99B 85.99B
86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466
85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177
99.16%
0.05%
VET
Dabartinė VeChain rinkos kapitalizacija yra $ 2.12B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.59M. VET apyvartoje yra 85.99B vienetų, o bendras kiekis siekia 85985041177. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.13B
VeChain (VET) kainos istorija USD
Stebėkite VeChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001078
+0.44%
30 dienų
$ +0.00027
+1.10%
60 dienų
$ +0.00028
+1.15%
90 dienų
$ +0.00221
+9.87%
VeChain kainos pokytis šiandien
Šiandien VET užfiksuotas $ +0.0001078 (+0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VeChain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00027 (+1.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VeChain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VET rodiklis pasikeitė $ +0.00028 (+1.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VeChain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00221 (+9.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VeChain (VET) pokyčius?
Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.
VeChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VeChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie VeChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VeChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VeChain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VeChain (VET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VeChain (VET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VeChain prognozes.
Supratimas apie VeChain (VET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VeChain (VET)
Ieškote, kaip nusipirkti VeChain? Viskas paprasta ir patogu! VeChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.