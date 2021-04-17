VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VardasVET

ReitingasNo.53

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0005%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.06%

Cirkuliuojantis kiekis85,985,041,177

Maksimali pasiūla86,712,634,466

Bendra pasiūla85,985,041,177

Cirkuliacijos norma0.9916%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.27821609,2021-04-17

Mažiausia kaina0.00167765732958,2020-03-13

Vieša blokų grandinėVET

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

