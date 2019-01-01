VeChain (VET) Tokenomika

VeChain (VET) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVeChain (VET), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

VeChain (VET) Informacija

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

Oficiali svetainė:
https://www.vechain.org/
Baltoji knyga:
https://docs.vechain.org
Blokų naršyklė:
https://vechainstats.com

VeChain (VET) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius VeChain (VET) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.18B
$ 2.18B$ 2.18B
Bendra pasiūla:
$ 85.99B
$ 85.99B$ 85.99B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 85.99B
$ 85.99B$ 85.99B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B
Visų laikų rekordas:
$ 0.279457
$ 0.279457$ 0.279457
Visų laikų minimumas:
$ 0.00167765732958
$ 0.00167765732958$ 0.00167765732958
Dabartinė kaina:
$ 0.02539
$ 0.02539$ 0.02539

VeChain (VET) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti VeChain (VET) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VET tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VET tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VET tokenomiką, galite peržiūrėti VET tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti VET

Norite įtraukti VeChain (VET) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius VET pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

VeChain (VET) Kainų istorija

VET kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

VET kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VET? Mūsų VET kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.