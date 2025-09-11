Daugiau apie USELESS

USELESS COIN logotipas

USELESS COIN kaina(USELESS)

1 USELESS į USD – tiesioginė kaina:

$0.253648
$0.253648$0.253648
+15.54%1D
USD
USELESS COIN (USELESS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:20:16(UTC+8)

USELESS COIN (USELESS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.19231
$ 0.19231$ 0.19231
24 val. žemiausia
$ 0.254
$ 0.254$ 0.254
24 val. aukščiausia

$ 0.19231
$ 0.19231$ 0.19231

$ 0.254
$ 0.254$ 0.254

$ 0.41536575035878903
$ 0.41536575035878903$ 0.41536575035878903

$ 0.06682009818882667
$ 0.06682009818882667$ 0.06682009818882667

+3.82%

+15.54%

+56.57%

+56.57%

USELESS COIN (USELESS) realiojo laiko kaina yra $ 0.253493. Per pastarąsias 24 valandas USELESS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.19231 iki aukščiausios $ 0.254 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USELESS kaina yra $ 0.41536575035878903, o žemiausia – $ 0.06682009818882667.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USELESS per pastarąją valandą pasikeitė +3.82%, per 24 valandas – +15.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +56.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

USELESS COIN (USELESS) rinkos informacija

No.186

$ 253.26M
$ 253.26M$ 253.26M

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 253.49M
$ 253.49M$ 253.49M

999.09M
999.09M 999.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,091,136.659543
999,091,136.659543 999,091,136.659543

99.90%

SOL

Dabartinė USELESS COIN rinkos kapitalizacija yra $ 253.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.38M. USELESS apyvartoje yra 999.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 999091136.659543. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 253.49M

USELESS COIN (USELESS) kainos istorija USD

Stebėkite USELESS COIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03411537+15.54%
30 dienų$ +0.049913+24.51%
60 dienų$ -0.032143-11.26%
90 dienų$ +0.215986+575.85%
USELESS COIN kainos pokytis šiandien

Šiandien USELESS užfiksuotas $ +0.03411537 (+15.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

USELESS COIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.049913 (+24.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

USELESS COIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USELESS rodiklis pasikeitė $ -0.032143 (-11.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

USELESS COIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.215986 (+575.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USELESS COIN (USELESS) pokyčius?

Peržiūrėkite USELESS COIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra USELESS COIN (USELESS)

$USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture.

USELESS COIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų USELESS COIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti USELESSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie USELESS COIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USELESS COIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

USELESS COIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos USELESS COIN (USELESS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USELESS COIN (USELESS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USELESS COIN prognozes.

Peržiūrėkite USELESS COIN kainos prognozę dabar!

USELESS COIN (USELESS) Tokenomika

Supratimas apie USELESS COIN (USELESS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USELESSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti USELESS COIN (USELESS)

Ieškote, kaip nusipirkti USELESS COIN? Viskas paprasta ir patogu! USELESS COIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

USELESS COIN išteklius

Išsamesnei USELESS COIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali USELESS COIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie USELESS COIN

Kiek USELESS COIN(USELESS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USELESS kaina USD valiuta yra 0.253493USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USELESS į USD kaina?
Dabartinė USELESS kaina USD valiuta yra $ 0.253493. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra USELESS COIN rinkos kapitalizacija?
USELESS rinkos kapitalizacija yra $ 253.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USELESS apyvartoje?
USELESS apyvartoje yra 999.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USELESS kaina?
USELESS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.41536575035878903USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USELESS kaina?
USELESS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06682009818882667USD.
Kokia yra USELESS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USELESS yra $ 1.38MUSD.
Ar USELESS kaina šiais metais kils?
USELESS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USELESS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

USELESS-į-USD skaičiuoklė

Suma

USELESS
USELESS
USD
USD

1 USELESS = 0.253493 USD

Prekiauti USELESS

USELESSUSDC
$0.253233
$0.253233$0.253233
+14.80%
USELESSUSDT
$0.253648
$0.253648$0.253648
+15.76%

