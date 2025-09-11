Daugiau apie SXP

Solar logotipas

Solar kaina(SXP)

1 SXP į USD – tiesioginė kaina:

$0.1791
$0.1791
+0.78%1D
USD
Solar (SXP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:12:02(UTC+8)

Solar (SXP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.17
$ 0.17
24 val. žemiausia
$ 0.1796
$ 0.1796
24 val. aukščiausia

$ 0.17
$ 0.17

$ 0.1796
$ 0.1796

$ 5.85616141
$ 5.85616141

$ 0.14360286304862213
$ 0.14360286304862213

+0.28%

+0.78%

+5.04%

+5.04%

Solar (SXP) realiojo laiko kaina yra $ 0.1789. Per pastarąsias 24 valandas SXP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17 iki aukščiausios $ 0.1796 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SXP kaina yra $ 5.85616141, o žemiausia – $ 0.14360286304862213.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SXP per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solar (SXP) rinkos informacija

No.342

$ 117.23M
$ 117.23M

$ 493.59K
$ 493.59K

$ 117.23M
$ 117.23M

655.28M
655.28M

655,278,243.9349531
655,278,243.9349531

$ 0.2
$ 0.2

NONE

Dabartinė Solar rinkos kapitalizacija yra $ 117.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 493.59K. SXP apyvartoje yra 655.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 655278243.9349531. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.23M

Solar (SXP) kainos istorija USD

Stebėkite Solar kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001386+0.78%
30 dienų$ -0.0042-2.30%
60 dienų$ -0.0211-10.55%
90 dienų$ +0.0118+7.06%
Solar kainos pokytis šiandien

Šiandien SXP užfiksuotas $ +0.001386 (+0.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solar 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0042 (-2.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solar 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SXP rodiklis pasikeitė $ -0.0211 (-10.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solar 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0118 (+7.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solar (SXP) pokyčius?

Peržiūrėkite Solar kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solar (SXP)

Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation.

Solar galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solar investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SXPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solar mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solar, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Solar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solar (SXP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solar (SXP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solar prognozes.

Peržiūrėkite Solar kainos prognozę dabar!

Solar (SXP) Tokenomika

Supratimas apie Solar (SXP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SXPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solar (SXP)

Ieškote, kaip nusipirkti Solar? Viskas paprasta ir patogu! Solar lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SXP į vietos valiutas

1 Solar(SXP) į VND
4,707.7535
1 Solar(SXP) į AUD
A$0.270139
1 Solar(SXP) į GBP
0.130597
1 Solar(SXP) į EUR
0.152065
1 Solar(SXP) į USD
$0.1789
1 Solar(SXP) į MYR
RM0.754958
1 Solar(SXP) į TRY
7.384992
1 Solar(SXP) į JPY
¥26.2983
1 Solar(SXP) į ARS
ARS$254.84305
1 Solar(SXP) į RUB
15.11705
1 Solar(SXP) į INR
15.768246
1 Solar(SXP) į IDR
Rp2,932.786416
1 Solar(SXP) į KRW
248.817698
1 Solar(SXP) į PHP
10.222346
1 Solar(SXP) į EGP
￡E.8.614035
1 Solar(SXP) į BRL
R$0.96606
1 Solar(SXP) į CAD
C$0.246882
1 Solar(SXP) į BDT
21.79002
1 Solar(SXP) į NGN
269.833081
1 Solar(SXP) į COP
$701.567084
1 Solar(SXP) į ZAR
R.3.128961
1 Solar(SXP) į UAH
7.384992
1 Solar(SXP) į VES
Bs27.9084
1 Solar(SXP) į CLP
$171.9229
1 Solar(SXP) į PKR
Rs50.809389
1 Solar(SXP) į KZT
96.441412
1 Solar(SXP) į THB
฿5.683653
1 Solar(SXP) į TWD
NT$5.429615
1 Solar(SXP) į AED
د.إ0.656563
1 Solar(SXP) į CHF
Fr0.141331
1 Solar(SXP) į HKD
HK$1.391842
1 Solar(SXP) į AMD
֏68.359479
1 Solar(SXP) į MAD
.د.م1.615467
1 Solar(SXP) į MXN
$3.325751
1 Solar(SXP) į SAR
ريال0.670875
1 Solar(SXP) į PLN
0.651196
1 Solar(SXP) į RON
лв0.776426
1 Solar(SXP) į SEK
kr1.672715
1 Solar(SXP) į BGN
лв0.298763
1 Solar(SXP) į HUF
Ft60.133657
1 Solar(SXP) į CZK
3.731854
1 Solar(SXP) į KWD
د.ك0.0545645
1 Solar(SXP) į ILS
0.593948
1 Solar(SXP) į AOA
Kz163.677399
1 Solar(SXP) į BHD
.د.ب0.0674453
1 Solar(SXP) į BMD
$0.1789
1 Solar(SXP) į DKK
kr1.141382
1 Solar(SXP) į HNL
L4.688969
1 Solar(SXP) į MUR
8.13995
1 Solar(SXP) į NAD
$3.145062
1 Solar(SXP) į NOK
kr1.776477
1 Solar(SXP) į NZD
$0.300552
1 Solar(SXP) į PAB
B/.0.1789
1 Solar(SXP) į PGK
K0.758536
1 Solar(SXP) į QAR
ر.ق0.651196
1 Solar(SXP) į RSD
дин.17.918624

Solar išteklius

Išsamesnei Solar analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Solar svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solar

Kiek Solar(SXP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SXP kaina USD valiuta yra 0.1789USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SXP į USD kaina?
Dabartinė SXP kaina USD valiuta yra $ 0.1789. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solar rinkos kapitalizacija?
SXP rinkos kapitalizacija yra $ 117.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SXP apyvartoje?
SXP apyvartoje yra 655.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SXP kaina?
SXP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.85616141USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SXP kaina?
SXP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.14360286304862213USD.
Kokia yra SXP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SXP yra $ 493.59KUSD.
Ar SXP kaina šiais metais kils?
SXP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SXP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:12:02(UTC+8)

Solar (SXP) svarbiausios industrijos naujienos

$0.1791
$0.1791
