Dusk Network (DUSK) realiojo laiko kaina yra $ 0.06738. Per pastarąsias 24 valandas DUSK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06506 iki aukščiausios $ 0.0674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUSK kaina yra $ 1.1657160542174692, o žemiausia – $ 0.01105859193.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUSK per pastarąją valandą pasikeitė +1.59%, per 24 valandas – +1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dusk Network (DUSK) rinkos informacija
No.736
$ 32.73M
$ 32.73M$ 32.73M
$ 389.19K
$ 389.19K$ 389.19K
$ 67.38M
$ 67.38M$ 67.38M
485.70M
485.70M 485.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
48.56%
ETH
Dabartinė Dusk Network rinkos kapitalizacija yra $ 32.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 389.19K. DUSK apyvartoje yra 485.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.38M
Dusk Network (DUSK) kainos istorija USD
Stebėkite Dusk Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0008657
+1.30%
30 dienų
$ +0.0022
+3.37%
60 dienų
$ +0.0021
+3.21%
90 dienų
$ +0.01641
+32.19%
Dusk Network kainos pokytis šiandien
Šiandien DUSK užfiksuotas $ +0.0008657 (+1.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dusk Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0022 (+3.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dusk Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DUSK rodiklis pasikeitė $ +0.0021 (+3.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dusk Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01641 (+32.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dusk Network (DUSK) pokyčius?
Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.
Dusk Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dusk Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DUSKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dusk Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dusk Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dusk Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dusk Network (DUSK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dusk Network (DUSK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dusk Network prognozes.
Supratimas apie Dusk Network (DUSK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUSKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dusk Network (DUSK)
Ieškote, kaip nusipirkti Dusk Network? Viskas paprasta ir patogu! Dusk Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.