Dusk Network kaina(DUSK)

1 DUSK į USD – tiesioginė kaina:

$0.06746
$0.06746$0.06746
+1.30%1D
USD
Dusk Network (DUSK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:17:21(UTC+8)

Dusk Network (DUSK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06506
$ 0.06506$ 0.06506
24 val. žemiausia
$ 0.0674
$ 0.0674$ 0.0674
24 val. aukščiausia

$ 0.06506
$ 0.06506$ 0.06506

$ 0.0674
$ 0.0674$ 0.0674

$ 1.1657160542174692
$ 1.1657160542174692$ 1.1657160542174692

$ 0.01105859193
$ 0.01105859193$ 0.01105859193

+1.59%

+1.30%

+10.00%

+10.00%

Dusk Network (DUSK) realiojo laiko kaina yra $ 0.06738. Per pastarąsias 24 valandas DUSK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06506 iki aukščiausios $ 0.0674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUSK kaina yra $ 1.1657160542174692, o žemiausia – $ 0.01105859193.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUSK per pastarąją valandą pasikeitė +1.59%, per 24 valandas – +1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dusk Network (DUSK) rinkos informacija

No.736

$ 32.73M
$ 32.73M$ 32.73M

$ 389.19K
$ 389.19K$ 389.19K

$ 67.38M
$ 67.38M$ 67.38M

485.70M
485.70M 485.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

48.56%

ETH

Dabartinė Dusk Network rinkos kapitalizacija yra $ 32.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 389.19K. DUSK apyvartoje yra 485.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.38M

Dusk Network (DUSK) kainos istorija USD

Stebėkite Dusk Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0008657+1.30%
30 dienų$ +0.0022+3.37%
60 dienų$ +0.0021+3.21%
90 dienų$ +0.01641+32.19%
Dusk Network kainos pokytis šiandien

Šiandien DUSK užfiksuotas $ +0.0008657 (+1.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dusk Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0022 (+3.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dusk Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DUSK rodiklis pasikeitė $ +0.0021 (+3.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dusk Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01641 (+32.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dusk Network (DUSK) pokyčius?

Peržiūrėkite Dusk Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dusk Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DUSKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dusk Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dusk Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dusk Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dusk Network (DUSK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dusk Network (DUSK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dusk Network prognozes.

Peržiūrėkite Dusk Network kainos prognozę dabar!

Dusk Network (DUSK) Tokenomika

Supratimas apie Dusk Network (DUSK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUSKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dusk Network (DUSK)

Ieškote, kaip nusipirkti Dusk Network? Viskas paprasta ir patogu! Dusk Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DUSK į vietos valiutas

1 Dusk Network(DUSK) į VND
1,773.1047
1 Dusk Network(DUSK) į AUD
A$0.1017438
1 Dusk Network(DUSK) į GBP
0.0491874
1 Dusk Network(DUSK) į EUR
0.057273
1 Dusk Network(DUSK) į USD
$0.06738
1 Dusk Network(DUSK) į MYR
RM0.2843436
1 Dusk Network(DUSK) į TRY
2.7821202
1 Dusk Network(DUSK) į JPY
¥9.90486
1 Dusk Network(DUSK) į ARS
ARS$95.98281
1 Dusk Network(DUSK) į RUB
5.7569472
1 Dusk Network(DUSK) į INR
5.9476326
1 Dusk Network(DUSK) į IDR
Rp1,104.5899872
1 Dusk Network(DUSK) į KRW
93.843495
1 Dusk Network(DUSK) į PHP
3.8568312
1 Dusk Network(DUSK) į EGP
￡E.3.2470422
1 Dusk Network(DUSK) į BRL
R$0.363852
1 Dusk Network(DUSK) į CAD
C$0.0929844
1 Dusk Network(DUSK) į BDT
8.206884
1 Dusk Network(DUSK) į NGN
101.6285802
1 Dusk Network(DUSK) į COP
$264.2347128
1 Dusk Network(DUSK) į ZAR
R.1.1804976
1 Dusk Network(DUSK) į UAH
2.7814464
1 Dusk Network(DUSK) į VES
Bs10.51128
1 Dusk Network(DUSK) į CLP
$64.75218
1 Dusk Network(DUSK) į PKR
Rs19.1365938
1 Dusk Network(DUSK) į KZT
36.3232104
1 Dusk Network(DUSK) į THB
฿2.1440316
1 Dusk Network(DUSK) į TWD
NT$2.0429616
1 Dusk Network(DUSK) į AED
د.إ0.2472846
1 Dusk Network(DUSK) į CHF
Fr0.0532302
1 Dusk Network(DUSK) į HKD
HK$0.5242164
1 Dusk Network(DUSK) į AMD
֏25.7465718
1 Dusk Network(DUSK) į MAD
.د.م0.6084414
1 Dusk Network(DUSK) į MXN
$1.2546156
1 Dusk Network(DUSK) į SAR
ريال0.252675
1 Dusk Network(DUSK) į PLN
0.2452632
1 Dusk Network(DUSK) į RON
лв0.2917554
1 Dusk Network(DUSK) į SEK
kr0.6306768
1 Dusk Network(DUSK) į BGN
лв0.1125246
1 Dusk Network(DUSK) į HUF
Ft22.6713486
1 Dusk Network(DUSK) į CZK
1.4068944
1 Dusk Network(DUSK) į KWD
د.ك0.0205509
1 Dusk Network(DUSK) į ILS
0.2237016
1 Dusk Network(DUSK) į AOA
Kz61.4215866
1 Dusk Network(DUSK) į BHD
.د.ب0.02540226
1 Dusk Network(DUSK) į BMD
$0.06738
1 Dusk Network(DUSK) į DKK
kr0.4298844
1 Dusk Network(DUSK) į HNL
L1.7660298
1 Dusk Network(DUSK) į MUR
3.0698328
1 Dusk Network(DUSK) į NAD
$1.1845404
1 Dusk Network(DUSK) į NOK
kr0.6690834
1 Dusk Network(DUSK) į NZD
$0.1131984
1 Dusk Network(DUSK) į PAB
B/.0.06738
1 Dusk Network(DUSK) į PGK
K0.2856912
1 Dusk Network(DUSK) į QAR
ر.ق0.2452632
1 Dusk Network(DUSK) į RSD
дин.6.7508022

Dusk Network išteklius

Išsamesnei Dusk Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Dusk Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dusk Network

Kiek Dusk Network(DUSK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUSK kaina USD valiuta yra 0.06738USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUSK į USD kaina?
Dabartinė DUSK kaina USD valiuta yra $ 0.06738. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dusk Network rinkos kapitalizacija?
DUSK rinkos kapitalizacija yra $ 32.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUSK apyvartoje?
DUSK apyvartoje yra 485.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUSK kaina?
DUSK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.1657160542174692USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUSK kaina?
DUSK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01105859193USD.
Kokia yra DUSK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUSK yra $ 389.19KUSD.
Ar DUSK kaina šiais metais kils?
DUSK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUSK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
