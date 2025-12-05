BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė Power Protocol kaina yra 0 USD.POWER Rinkos kapitalizacija yra 0 USD. Stebėkite POWER į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė Power Protocol kaina yra 0 USD.POWER Rinkos kapitalizacija yra 0 USD. Stebėkite POWER į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie POWER

POWER Kainos informacija

Kas yra POWER

POWER Tokenomika

POWER Kainų prognozė

POWER Istorija

POWER pirkimo vadovas

POWERvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

POWER Spot

POWER USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Power Protocol logotipas

Power Protocol kaina(POWER)

1 POWER į USD – tiesioginė kaina:

$0
$0$0
0.00%1D
USD
Power Protocol (POWER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-12-05 08:47:26(UTC+8)

Power Protocol kaina šiandien

Šiandienos Power Protocol (POWER) tiesioginė kaina yra $ 0, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis POWER į USD konversijos rodiklis yra $ 0 už POWER.

Power Protocol šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 0.00, o apyvartoje yra 210.00M POWER. Per pastarąsias 24 valandas POWER prekyba svyravo tarp $ 0 (žemiausios) ir $ 0 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip POWER judėjo 0.00% per pastarąją valandą ir 0.00% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 0.00.

Power Protocol (POWER) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

ETH

Dabartinė Power Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. POWER apyvartoje yra 210.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 0.00

Power Protocol Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Power Protocol (POWER) kainos istorija USD

Stebėkite Power Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ 00.00%
Power Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien POWER užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Power Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Power Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POWER rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Power Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Power Protocol (POWER) pokyčius?

Peržiūrėkite Power Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Power Protocol

Power Protocol (POWER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POWER 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Power Protocol (POWER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Power Protocol kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Norite sužinoti, kokia Power Protocol kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų POWER kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Power Protocol Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Power Protocol

Pasiruošę pradėti su Power Protocol? POWER pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąPower Protocol. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Power Protocol (POWER) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 210.00M tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Power Protocol bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Power Protocol (POWER) vadovas

Ką galite daryti su Power Protocol

Power Protocol nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

    MEXC „Launchpool“

    Statykite tokenus ir uždirbkite nuostabių airdrop.

    MEXC išankstinė rinka

    MEXC išankstinė rinka

    Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Power Protocol (POWER) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra Power Protocol (POWER)

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Power Protocol

Kiek 1 Power Protocol bus vertas 2030 m.?
Jei Power Protocol augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Power Protocol potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-12-05 08:47:26(UTC+8)

Power Protocol (POWER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
12-04 09:24:58Sektoriaus naujienos
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Valiutų politika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Sektoriaus naujienos
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Sektoriaus naujienos
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Sektoriaus naujienos
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Sektoriaus naujienos
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%

Naršyti daugiau apie Power Protocol

POWER USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos POWER pozicijos su svertu. Išbandykite POWERUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba Power Protocol (POWER) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę Power Protocol kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
POWER/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00% (USDT)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

POWER-į-USD skaičiuoklė

Suma

POWER
POWER
USD
USD

1 POWER = 0 USD