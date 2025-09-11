Daugiau apie LA

LA Kainos informacija

LA Baltoji knyga

LA Oficiali svetainė

LA Tokenomika

LA Kainų prognozė

LA Istorija

LA pirkimo vadovas

LAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Lagrange logotipas

Lagrange kaina(LA)

1 LA į USD – tiesioginė kaina:

$0.3748
$0.3748$0.3748
+7.30%1D
USD
Lagrange (LA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:33:16(UTC+8)

Lagrange (LA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3408
$ 0.3408$ 0.3408
24 val. žemiausia
$ 0.39531
$ 0.39531$ 0.39531
24 val. aukščiausia

$ 0.3408
$ 0.3408$ 0.3408

$ 0.39531
$ 0.39531$ 0.39531

$ 4.502285725294072
$ 4.502285725294072$ 4.502285725294072

$ 0.20794173832654628
$ 0.20794173832654628$ 0.20794173832654628

-2.24%

+7.30%

+25.75%

+25.75%

Lagrange (LA) realiojo laiko kaina yra $ 0.37473. Per pastarąsias 24 valandas LA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3408 iki aukščiausios $ 0.39531 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LA kaina yra $ 4.502285725294072, o žemiausia – $ 0.20794173832654628.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LA per pastarąją valandą pasikeitė -2.24%, per 24 valandas – +7.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lagrange (LA) rinkos informacija

No.470

$ 72.32M
$ 72.32M$ 72.32M

$ 408.18K
$ 408.18K$ 408.18K

$ 374.73M
$ 374.73M$ 374.73M

193.00M
193.00M 193.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.30%

ETH

Dabartinė Lagrange rinkos kapitalizacija yra $ 72.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 408.18K. LA apyvartoje yra 193.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 374.73M

Lagrange (LA) kainos istorija USD

Stebėkite Lagrange kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.025499+7.30%
30 dienų$ +0.01207+3.32%
60 dienų$ +0.03085+8.97%
90 dienų$ -0.44655-54.38%
Lagrange kainos pokytis šiandien

Šiandien LA užfiksuotas $ +0.025499 (+7.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lagrange 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01207 (+3.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lagrange 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LA rodiklis pasikeitė $ +0.03085 (+8.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lagrange 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.44655 (-54.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lagrange (LA) pokyčius?

Peržiūrėkite Lagrange kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Lagrange galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lagrange investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lagrange mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lagrange, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lagrange kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lagrange (LA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lagrange (LA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lagrange prognozes.

Peržiūrėkite Lagrange kainos prognozę dabar!

Lagrange (LA) Tokenomika

Supratimas apie Lagrange (LA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lagrange (LA)

Ieškote, kaip nusipirkti Lagrange? Viskas paprasta ir patogu! Lagrange lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LA į vietos valiutas

1 Lagrange(LA) į VND
9,861.01995
1 Lagrange(LA) į AUD
A$0.5658423
1 Lagrange(LA) į GBP
0.2773002
1 Lagrange(LA) į EUR
0.3185205
1 Lagrange(LA) į USD
$0.37473
1 Lagrange(LA) į MYR
RM1.5813606
1 Lagrange(LA) į TRY
15.4726017
1 Lagrange(LA) į JPY
¥55.08531
1 Lagrange(LA) į ARS
ARS$533.802885
1 Lagrange(LA) į RUB
32.1480867
1 Lagrange(LA) į INR
33.088659
1 Lagrange(LA) į IDR
Rp6,143.1137712
1 Lagrange(LA) į KRW
521.9052075
1 Lagrange(LA) į PHP
21.4570398
1 Lagrange(LA) į EGP
￡E.18.0432495
1 Lagrange(LA) į BRL
R$2.023542
1 Lagrange(LA) į CAD
C$0.5171274
1 Lagrange(LA) į BDT
45.642114
1 Lagrange(LA) į NGN
565.2015117
1 Lagrange(LA) į COP
$1,469.5261788
1 Lagrange(LA) į ZAR
R.6.5727642
1 Lagrange(LA) į UAH
15.4688544
1 Lagrange(LA) į VES
Bs58.45788
1 Lagrange(LA) į CLP
$360.11553
1 Lagrange(LA) į PKR
Rs106.4270673
1 Lagrange(LA) į KZT
202.0094484
1 Lagrange(LA) į THB
฿11.9239086
1 Lagrange(LA) į TWD
NT$11.3655609
1 Lagrange(LA) į AED
د.إ1.3752591
1 Lagrange(LA) į CHF
Fr0.2960367
1 Lagrange(LA) į HKD
HK$2.9153994
1 Lagrange(LA) į AMD
֏143.1880803
1 Lagrange(LA) į MAD
.د.م3.3838119
1 Lagrange(LA) į MXN
$6.9812199
1 Lagrange(LA) į SAR
ريال1.4052375
1 Lagrange(LA) į PLN
1.3640172
1 Lagrange(LA) į RON
лв1.6263282
1 Lagrange(LA) į SEK
kr3.5074728
1 Lagrange(LA) į BGN
лв0.6257991
1 Lagrange(LA) į HUF
Ft126.1266234
1 Lagrange(LA) į CZK
7.8243624
1 Lagrange(LA) į KWD
د.ك0.11429265
1 Lagrange(LA) į ILS
1.2478509
1 Lagrange(LA) į AOA
Kz341.5926261
1 Lagrange(LA) į BHD
.د.ب0.14127321
1 Lagrange(LA) į BMD
$0.37473
1 Lagrange(LA) į DKK
kr2.3907774
1 Lagrange(LA) į HNL
L9.8216733
1 Lagrange(LA) į MUR
17.0726988
1 Lagrange(LA) į NAD
$6.5877534
1 Lagrange(LA) į NOK
kr3.7248162
1 Lagrange(LA) į NZD
$0.6295464
1 Lagrange(LA) į PAB
B/.0.37473
1 Lagrange(LA) į PGK
K1.5888552
1 Lagrange(LA) į QAR
ر.ق1.3640172
1 Lagrange(LA) į RSD
дин.37.5516933

Lagrange išteklius

Išsamesnei Lagrange analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lagrange svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lagrange

Kiek Lagrange(LA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LA kaina USD valiuta yra 0.37473USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LA į USD kaina?
Dabartinė LA kaina USD valiuta yra $ 0.37473. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lagrange rinkos kapitalizacija?
LA rinkos kapitalizacija yra $ 72.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LA apyvartoje?
LA apyvartoje yra 193.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LA kaina?
LA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.502285725294072USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LA kaina?
LA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.20794173832654628USD.
Kokia yra LA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LA yra $ 408.18KUSD.
Ar LA kaina šiais metais kils?
LA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:33:16(UTC+8)

Lagrange (LA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis