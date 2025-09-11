Lagrange (LA) realiojo laiko kaina yra $ 0.37473. Per pastarąsias 24 valandas LA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3408 iki aukščiausios $ 0.39531 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LA kaina yra $ 4.502285725294072, o žemiausia – $ 0.20794173832654628.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LA per pastarąją valandą pasikeitė -2.24%, per 24 valandas – +7.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lagrange (LA) rinkos informacija
$ 72.32M
$ 408.18K
$ 374.73M
193.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.30%
ETH
Dabartinė Lagrange rinkos kapitalizacija yra $ 72.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 408.18K. LA apyvartoje yra 193.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 374.73M
Lagrange (LA) kainos istorija USD
Stebėkite Lagrange kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.025499
+7.30%
30 dienų
$ +0.01207
+3.32%
60 dienų
$ +0.03085
+8.97%
90 dienų
$ -0.44655
-54.38%
Lagrange kainos pokytis šiandien
Šiandien LA užfiksuotas $ +0.025499 (+7.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lagrange 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01207 (+3.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lagrange 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LA rodiklis pasikeitė $ +0.03085 (+8.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lagrange 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.44655 (-54.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lagrange (LA) pokyčius?
Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.
Lagrange kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lagrange (LA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lagrange (LA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lagrange prognozes.
Supratimas apie Lagrange (LA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.