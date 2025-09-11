Daugiau apie UNP

Unipoly Coin kaina(UNP)

$0.16428
$0.16428$0.16428
+0.45%1D
Unipoly Coin (UNP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:51:28(UTC+8)

Unipoly Coin (UNP) kainos informacija (USD)

$ 0.1627
$ 0.1627$ 0.1627
$ 0.16498
$ 0.16498$ 0.16498
$ 0.1627
$ 0.1627$ 0.1627

$ 0.16498
$ 0.16498$ 0.16498

$ 0.29955878081047876
$ 0.29955878081047876$ 0.29955878081047876

$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434

+0.12%

+0.45%

+2.03%

+2.03%

Unipoly Coin (UNP) realiojo laiko kaina yra $ 0.1643. Per pastarąsias 24 valandas UNP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1627 iki aukščiausios $ 0.16498 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNP kaina yra $ 0.29955878081047876, o žemiausia – $ 0.009826563500557434.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNP per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Unipoly Coin (UNP) rinkos informacija

$ 36.02M
$ 36.02M$ 36.02M

$ 409.39K
$ 409.39K$ 409.39K

$ 164.30M
$ 164.30M$ 164.30M

219.23M
219.23M 219.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.92%

Dabartinė Unipoly Coin rinkos kapitalizacija yra $ 36.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 409.39K. UNP apyvartoje yra 219.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 164.30M

Unipoly Coin (UNP) kainos istorija USD

Stebėkite Unipoly Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0007359+0.45%
30 dienų$ -0.03753-18.60%
60 dienų$ -0.03415-17.21%
90 dienų$ -0.03571-17.86%
Unipoly Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien UNP užfiksuotas $ +0.0007359 (+0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Unipoly Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03753 (-18.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Unipoly Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNP rodiklis pasikeitė $ -0.03415 (-17.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Unipoly Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03571 (-17.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unipoly Coin (UNP) pokyčius?

Peržiūrėkite Unipoly Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Unipoly Coin (UNP)

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unipoly Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UNPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Unipoly Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unipoly Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Unipoly Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Unipoly Coin (UNP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unipoly Coin (UNP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unipoly Coin prognozes.

Peržiūrėkite Unipoly Coin kainos prognozę dabar!

Unipoly Coin (UNP) Tokenomika

Supratimas apie Unipoly Coin (UNP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Unipoly Coin (UNP)

Ieškote, kaip nusipirkti Unipoly Coin? Viskas paprasta ir patogu! Unipoly Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1 Unipoly Coin(UNP) į VND
4,323.5545
1 Unipoly Coin(UNP) į AUD
A$0.248093
1 Unipoly Coin(UNP) į GBP
0.119939
1 Unipoly Coin(UNP) į EUR
0.139655
1 Unipoly Coin(UNP) į USD
$0.1643
1 Unipoly Coin(UNP) į MYR
RM0.693346
1 Unipoly Coin(UNP) į TRY
6.782304
1 Unipoly Coin(UNP) į JPY
¥24.1521
1 Unipoly Coin(UNP) į ARS
ARS$234.04535
1 Unipoly Coin(UNP) į RUB
13.881707
1 Unipoly Coin(UNP) į INR
14.504404
1 Unipoly Coin(UNP) į IDR
Rp2,693.442192
1 Unipoly Coin(UNP) į KRW
228.828825
1 Unipoly Coin(UNP) į PHP
9.407818
1 Unipoly Coin(UNP) į EGP
￡E.7.912688
1 Unipoly Coin(UNP) į BRL
R$0.88722
1 Unipoly Coin(UNP) į CAD
C$0.226734
1 Unipoly Coin(UNP) į BDT
20.01174
1 Unipoly Coin(UNP) į NGN
247.812047
1 Unipoly Coin(UNP) į COP
$644.312308
1 Unipoly Coin(UNP) į ZAR
R.2.876893
1 Unipoly Coin(UNP) į UAH
6.782304
1 Unipoly Coin(UNP) į VES
Bs25.6308
1 Unipoly Coin(UNP) į CLP
$157.8923
1 Unipoly Coin(UNP) į PKR
Rs46.662843
1 Unipoly Coin(UNP) į KZT
88.570844
1 Unipoly Coin(UNP) į THB
฿5.22474
1 Unipoly Coin(UNP) į TWD
NT$4.988148
1 Unipoly Coin(UNP) į AED
د.إ0.602981
1 Unipoly Coin(UNP) į CHF
Fr0.129797
1 Unipoly Coin(UNP) į HKD
HK$1.278254
1 Unipoly Coin(UNP) į AMD
֏62.780673
1 Unipoly Coin(UNP) į MAD
.د.م1.483629
1 Unipoly Coin(UNP) į MXN
$3.057623
1 Unipoly Coin(UNP) į SAR
ريال0.616125
1 Unipoly Coin(UNP) į PLN
0.598052
1 Unipoly Coin(UNP) į RON
лв0.711419
1 Unipoly Coin(UNP) į SEK
kr1.537848
1 Unipoly Coin(UNP) į BGN
лв0.274381
1 Unipoly Coin(UNP) į HUF
Ft55.263948
1 Unipoly Coin(UNP) į CZK
3.428941
1 Unipoly Coin(UNP) į KWD
د.ك0.0501115
1 Unipoly Coin(UNP) į ILS
0.545476
1 Unipoly Coin(UNP) į AOA
Kz149.770951
1 Unipoly Coin(UNP) į BHD
.د.ب0.0619411
1 Unipoly Coin(UNP) į BMD
$0.1643
1 Unipoly Coin(UNP) į DKK
kr1.048234
1 Unipoly Coin(UNP) į HNL
L4.306303
1 Unipoly Coin(UNP) į MUR
7.485508
1 Unipoly Coin(UNP) į NAD
$2.888394
1 Unipoly Coin(UNP) į NOK
kr1.633142
1 Unipoly Coin(UNP) į NZD
$0.276024
1 Unipoly Coin(UNP) į PAB
B/.0.1643
1 Unipoly Coin(UNP) į PGK
K0.696632
1 Unipoly Coin(UNP) į QAR
ر.ق0.598052
1 Unipoly Coin(UNP) į RSD
дин.16.461217

Išsamesnei Unipoly Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Kiek Unipoly Coin(UNP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNP kaina USD valiuta yra 0.1643USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNP į USD kaina?
Dabartinė UNP kaina USD valiuta yra $ 0.1643. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Unipoly Coin rinkos kapitalizacija?
UNP rinkos kapitalizacija yra $ 36.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNP apyvartoje?
UNP apyvartoje yra 219.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNP kaina?
UNP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.29955878081047876USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNP kaina?
UNP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009826563500557434USD.
Kokia yra UNP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNP yra $ 409.39KUSD.
Ar UNP kaina šiais metais kils?
UNP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:51:28(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
