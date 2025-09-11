Unipoly Coin (UNP) realiojo laiko kaina yra $ 0.1643. Per pastarąsias 24 valandas UNP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1627 iki aukščiausios $ 0.16498 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNP kaina yra $ 0.29955878081047876, o žemiausia – $ 0.009826563500557434.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNP per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Unipoly Coin (UNP) rinkos informacija
No.699
$ 36.02M
$ 409.39K
$ 164.30M
219.23M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.92%
ETH
Dabartinė Unipoly Coin rinkos kapitalizacija yra $ 36.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 409.39K. UNP apyvartoje yra 219.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 164.30M
Unipoly Coin (UNP) kainos istorija USD
Stebėkite Unipoly Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0007359
+0.45%
30 dienų
$ -0.03753
-18.60%
60 dienų
$ -0.03415
-17.21%
90 dienų
$ -0.03571
-17.86%
Unipoly Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien UNP užfiksuotas $ +0.0007359 (+0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Unipoly Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03753 (-18.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Unipoly Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNP rodiklis pasikeitė $ -0.03415 (-17.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Unipoly Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03571 (-17.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unipoly Coin (UNP) pokyčius?
UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.
Unipoly Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unipoly Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UNPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Unipoly Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unipoly Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Unipoly Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Unipoly Coin (UNP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unipoly Coin (UNP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unipoly Coin prognozes.
Supratimas apie Unipoly Coin (UNP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Unipoly Coin (UNP)
Ieškote, kaip nusipirkti Unipoly Coin? Viskas paprasta ir patogu! Unipoly Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.