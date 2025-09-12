Unipoly Coin (UNP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unipoly Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UNP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unipoly Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unipoly Coin kainos prognozė
$0.16809
+0.31%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:29:33(UTC+8)

Unipoly Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unipoly Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.16809 prekybos kainą 2025 m.

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unipoly Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.176494 prekybos kainą 2026 m.

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UNP ateities kaina yra $ 0.185319 su 10.25% augimo norma.

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UNP ateities kaina yra $ 0.194585 su 15.76% augimo norma.

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.204314, o augimo norma – 21.55%.

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.214530, o augimo norma – 27.63%.

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unipoly Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.349447 prekybos kainą.

Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unipoly Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.569212 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.16809
    0.00%
  • 2026
    $ 0.176494
    5.00%
  • 2027
    $ 0.185319
    10.25%
  • 2028
    $ 0.194585
    15.76%
  • 2029
    $ 0.204314
    21.55%
  • 2030
    $ 0.214530
    27.63%
  • 2031
    $ 0.225256
    34.01%
  • 2032
    $ 0.236519
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.248345
    47.75%
  • 2034
    $ 0.260762
    55.13%
  • 2035
    $ 0.273800
    62.89%
  • 2036
    $ 0.287490
    71.03%
  • 2037
    $ 0.301865
    79.59%
  • 2038
    $ 0.316958
    88.56%
  • 2039
    $ 0.332806
    97.99%
  • 2040
    $ 0.349447
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Unipoly Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.16809
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.168113
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.168251
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.168780
    0.41%
Unipoly Coin (UNP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma UNP kaina yra $0.16809. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unipoly Coin (UNP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė UNP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.168113. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unipoly Coin (UNP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UNP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.168251. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unipoly Coin (UNP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UNP kaina yra $0.168780. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unipoly Coin kainų statistika

$ 0.16809
+0.31%

$ 36.85M
219.23M
$ 367.82K
--

Naujausia UNP kaina yra $ 0.16809. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.31%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 367.82K.
Be to, UNP turi 219.23M apyvartą ir $ 36.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Unipoly Coin (UNP)

Bandote įsigyti UNP? Dabar galite UNP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Unipoly Coin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti UNP dabar

Unipoly Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unipoly Coin, dabartinė Unipoly Coin kaina yra 0.16809USD. Apyvartinė Unipoly Coin (UNP) pasiūla yra 0.00 UNP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36.85M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.002789
    $ 0.17596
    $ 0.16428
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.007769
    $ 0.17596
    $ 0.14979
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.03197
    $ 0.2005
    $ 0.13599
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unipoly Coin kaina pasikeitė $0.002789, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unipoly Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.17596 ir žemiausia $0.14979. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo UNP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unipoly Coin įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.03197 vertę. Tai rodo, kad UNP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Unipoly Coin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą UNP kainų istoriją

Kaip veikia Unipoly Coin (UNP) kainų prognozės modulis?

Unipoly Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UNP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unipoly Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UNP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unipoly Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UNP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UNP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unipoly Coin potencialą.

Kodėl UNP kainų prognozė yra svarbi?

UNP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UNP dabar?
Pagal jūsų prognozes, UNP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UNP kainų prognozė?
Remiantis Unipoly Coin (UNP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UNP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UNP 2026 m.?
1 vieneto Unipoly Coin (UNP) kaina šiandien yra $0.16809. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UNP kaina 2027 m.?
Unipoly Coin (UNP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UNP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UNP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unipoly Coin (UNP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UNP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unipoly Coin (UNP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UNP 2030 m.?
1 vieneto Unipoly Coin (UNP) kaina šiandien yra $0.16809. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UNP kainų prognozė 2040 metams?
Unipoly Coin (UNP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UNP kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:29:33(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.