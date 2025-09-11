Daugiau apie TRX

TRX Kainos informacija

TRX Baltoji knyga

TRX Oficiali svetainė

TRX Tokenomika

TRX Kainų prognozė

TRX Istorija

TRX pirkimo vadovas

TRXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TRX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tron logotipas

Tron kaina(TRX)

1 TRX į USD – tiesioginė kaina:

$0.3426
$0.3426$0.3426
+1.15%1D
USD
Tron (TRX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:17:58(UTC+8)

Tron (TRX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3346
$ 0.3346$ 0.3346
24 val. žemiausia
$ 0.3431
$ 0.3431$ 0.3431
24 val. aukščiausia

$ 0.3346
$ 0.3346$ 0.3346

$ 0.3431
$ 0.3431$ 0.3431

$ 0.44067471530141733
$ 0.44067471530141733$ 0.44067471530141733

$ 0.001091259997338057
$ 0.001091259997338057$ 0.001091259997338057

+0.14%

+1.15%

+1.00%

+1.00%

Tron (TRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.3425. Per pastarąsias 24 valandas TRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3346 iki aukščiausios $ 0.3431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRX kaina yra $ 0.44067471530141733, o žemiausia – $ 0.001091259997338057.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRX per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tron (TRX) rinkos informacija

No.9

$ 32.42B
$ 32.42B$ 32.42B

$ 26.80M
$ 26.80M$ 26.80M

$ 32.42B
$ 32.42B$ 32.42B

94.66B
94.66B 94.66B

--
----

94,663,296,042.022
94,663,296,042.022 94,663,296,042.022

0.81%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

TRX

Dabartinė Tron rinkos kapitalizacija yra $ 32.42B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.80M. TRX apyvartoje yra 94.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 94663296042.022. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.42B

Tron (TRX) kainos istorija USD

Stebėkite Tron kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003895+1.15%
30 dienų$ -0.0045-1.30%
60 dienų$ +0.042+13.97%
90 dienų$ +0.0694+25.40%
Tron kainos pokytis šiandien

Šiandien TRX užfiksuotas $ +0.003895 (+1.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tron 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0045 (-1.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tron 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRX rodiklis pasikeitė $ +0.042 (+13.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tron 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0694 (+25.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tron (TRX) pokyčius?

Peržiūrėkite Tron kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tron investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tron mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tron, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tron kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tron (TRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tron (TRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tron prognozes.

Peržiūrėkite Tron kainos prognozę dabar!

Tron (TRX) Tokenomika

Supratimas apie Tron (TRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tron (TRX)

Ieškote, kaip nusipirkti Tron? Viskas paprasta ir patogu! Tron lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRX į vietos valiutas

1 Tron(TRX) į VND
9,012.8875
1 Tron(TRX) į AUD
A$0.517175
1 Tron(TRX) į GBP
0.250025
1 Tron(TRX) į EUR
0.291125
1 Tron(TRX) į USD
$0.3425
1 Tron(TRX) į MYR
RM1.44535
1 Tron(TRX) į TRY
14.1384
1 Tron(TRX) į JPY
¥50.3475
1 Tron(TRX) į ARS
ARS$487.89125
1 Tron(TRX) į RUB
28.94125
1 Tron(TRX) į INR
30.18795
1 Tron(TRX) į IDR
Rp5,614.7532
1 Tron(TRX) į KRW
475.6914
1 Tron(TRX) į PHP
19.57045
1 Tron(TRX) į EGP
￡E.16.48795
1 Tron(TRX) į BRL
R$1.8495
1 Tron(TRX) į CAD
C$0.47265
1 Tron(TRX) į BDT
41.7165
1 Tron(TRX) į NGN
516.589325
1 Tron(TRX) į COP
$1,343.1343
1 Tron(TRX) į ZAR
R.5.990325
1 Tron(TRX) į UAH
14.1384
1 Tron(TRX) į VES
Bs53.43
1 Tron(TRX) į CLP
$329.1425
1 Tron(TRX) į PKR
Rs97.273425
1 Tron(TRX) į KZT
184.6349
1 Tron(TRX) į THB
฿10.88465
1 Tron(TRX) į TWD
NT$10.394875
1 Tron(TRX) į AED
د.إ1.256975
1 Tron(TRX) į CHF
Fr0.270575
1 Tron(TRX) į HKD
HK$2.66465
1 Tron(TRX) į AMD
֏130.872675
1 Tron(TRX) į MAD
.د.م3.092775
1 Tron(TRX) į MXN
$6.367075
1 Tron(TRX) į SAR
ريال1.284375
1 Tron(TRX) į PLN
1.2467
1 Tron(TRX) į RON
лв1.483025
1 Tron(TRX) į SEK
kr3.202375
1 Tron(TRX) į BGN
лв0.571975
1 Tron(TRX) į HUF
Ft115.124525
1 Tron(TRX) į CZK
7.14455
1 Tron(TRX) į KWD
د.ك0.1044625
1 Tron(TRX) į ILS
1.1371
1 Tron(TRX) į AOA
Kz313.356675
1 Tron(TRX) į BHD
.د.ب0.1291225
1 Tron(TRX) į BMD
$0.3425
1 Tron(TRX) į DKK
kr2.18515
1 Tron(TRX) į HNL
L8.976925
1 Tron(TRX) į MUR
15.58375
1 Tron(TRX) į NAD
$6.02115
1 Tron(TRX) į NOK
kr3.401025
1 Tron(TRX) į NZD
$0.5754
1 Tron(TRX) į PAB
B/.0.3425
1 Tron(TRX) į PGK
K1.4522
1 Tron(TRX) į QAR
ر.ق1.2467
1 Tron(TRX) į RSD
дин.34.3048

Tron išteklius

Išsamesnei Tron analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tron svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tron

Kiek Tron(TRX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRX kaina USD valiuta yra 0.3425USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRX į USD kaina?
Dabartinė TRX kaina USD valiuta yra $ 0.3425. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tron rinkos kapitalizacija?
TRX rinkos kapitalizacija yra $ 32.42BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRX apyvartoje?
TRX apyvartoje yra 94.66BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRX kaina?
TRX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.44067471530141733USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRX kaina?
TRX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001091259997338057USD.
Kokia yra TRX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRX yra $ 26.80MUSD.
Ar TRX kaina šiais metais kils?
TRX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:17:58(UTC+8)

Tron (TRX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis