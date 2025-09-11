Tron (TRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.3425. Per pastarąsias 24 valandas TRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3346 iki aukščiausios $ 0.3431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRX kaina yra $ 0.44067471530141733, o žemiausia – $ 0.001091259997338057.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRX per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tron (TRX) rinkos informacija
No.9
$ 32.42B
$ 32.42B$ 32.42B
$ 26.80M
$ 26.80M$ 26.80M
$ 32.42B
$ 32.42B$ 32.42B
94.66B
94.66B 94.66B
--
----
94,663,296,042.022
94,663,296,042.022 94,663,296,042.022
0.81%
2017-07-01 00:00:00
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
TRX
Dabartinė Tron rinkos kapitalizacija yra $ 32.42B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.80M. TRX apyvartoje yra 94.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 94663296042.022. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.42B
Tron (TRX) kainos istorija USD
Stebėkite Tron kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003895
+1.15%
30 dienų
$ -0.0045
-1.30%
60 dienų
$ +0.042
+13.97%
90 dienų
$ +0.0694
+25.40%
Tron kainos pokytis šiandien
Šiandien TRX užfiksuotas $ +0.003895 (+1.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tron 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0045 (-1.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tron 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRX rodiklis pasikeitė $ +0.042 (+13.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tron 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0694 (+25.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tron (TRX) pokyčius?
TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.
Tron galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tron investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TRXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tron mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tron, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tron kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tron (TRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tron (TRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tron prognozes.
Supratimas apie Tron (TRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tron (TRX)
Ieškote, kaip nusipirkti Tron? Viskas paprasta ir patogu! Tron lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.