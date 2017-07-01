Tron (TRX) Tokenomika
Tron (TRX) Informacija
TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.
Tron (TRX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Tron (TRX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Tron tokeno struktūra (TRX)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami TRX tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Issuance: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.
- Deflationary Shift: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.
- No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns.
Allocation Mechanism
The initial TRX token supply was distributed as follows:
|Allocation Recipient
|Percentage of Total
|Unlock Mechanism
|Unlock Date
|Amount Unlocked (TRX)
|Notes
|ICO Investors
|40%
|Cliff
|2017-09-13
|34,486,822,448
|Public ICO
|Tron Foundation
|34.3%
|Cliff
|2017-09-13
|29,572,450,249
|Incentives and rewards
|Private Sales
|15.75%
|Cliff
|2017-09-13
|13,536,077,811
|Private investors
|Peiwo Huanle Co.
|10%
|Cliff
|2017-09-13
|8,621,705,612
|Team/Advisors
- All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.
- No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE.
Usage and Incentive Mechanism
TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem:
- Resource Acquisition: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.
- Staking and Delegation: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.
- Medium of Exchange: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.
- Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX.
Locking Mechanism
- Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.
- No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE.
Unlocking Time
- All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).
- Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|One-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions
|Allocation
|ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%)
|Usage/Incentives
|Resource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments
|Locking
|Staking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations
|Unlocking
|All allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period
Additional Insights
- Deflationary Dynamics: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).
- Staking Participation: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.
- DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity.
References for Further Reading
- TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs
- TRON Improvement Proposals: TRON Changelog
- DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama
This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.
Tron (TRX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Tron (TRX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TRX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TRX tokenomiką, galite peržiūrėti TRX tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
