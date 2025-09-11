THENA (THE) realiojo laiko kaina yra $ 0.3447. Per pastarąsias 24 valandas THE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3372 iki aukščiausios $ 0.3517 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THE kaina yra $ 4.10318040169636, o žemiausia – $ 0.07220387483514598.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THE per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
THENA (THE) rinkos informacija
No.669
$ 38.45M
$ 38.45M$ 38.45M
$ 785.51K
$ 785.51K$ 785.51K
$ 112.41M
$ 112.41M$ 112.41M
111.55M
111.55M 111.55M
326,120,291
326,120,291 326,120,291
263,521,612.17806983
263,521,612.17806983 263,521,612.17806983
34.20%
BSC
Dabartinė THENA rinkos kapitalizacija yra $ 38.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 785.51K. THE apyvartoje yra 111.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 263521612.17806983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.41M
THENA (THE) kainos istorija USD
Stebėkite THENA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002499
-0.72%
30 dienų
$ -0.023
-6.26%
60 dienų
$ +0.0639
+22.75%
90 dienų
$ +0.1141
+49.47%
THENA kainos pokytis šiandien
Šiandien THE užfiksuotas $ -0.002499 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
THENA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.023 (-6.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
THENA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, THE rodiklis pasikeitė $ +0.0639 (+22.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
THENA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1141 (+49.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir THENA (THE) pokyčius?
The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…
THENA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų THENA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti THEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie THENA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti THENA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
THENA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos THENA (THE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THENA (THE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THENA prognozes.
Supratimas apie THENA (THE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti THENA (THE)
Ieškote, kaip nusipirkti THENA? Viskas paprasta ir patogu! THENA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.