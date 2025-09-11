Daugiau apie THE

THE Kainos informacija

THE Baltoji knyga

THE Oficiali svetainė

THE Tokenomika

THE Kainų prognozė

THE Istorija

THE pirkimo vadovas

THEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

THE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

THENA logotipas

THENA kaina(THE)

1 THE į USD – tiesioginė kaina:

$0.3446
$0.3446$0.3446
-0.72%1D
USD
THENA (THE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:36(UTC+8)

THENA (THE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3372
$ 0.3372$ 0.3372
24 val. žemiausia
$ 0.3517
$ 0.3517$ 0.3517
24 val. aukščiausia

$ 0.3372
$ 0.3372$ 0.3372

$ 0.3517
$ 0.3517$ 0.3517

$ 4.10318040169636
$ 4.10318040169636$ 4.10318040169636

$ 0.07220387483514598
$ 0.07220387483514598$ 0.07220387483514598

+0.70%

-0.72%

+4.35%

+4.35%

THENA (THE) realiojo laiko kaina yra $ 0.3447. Per pastarąsias 24 valandas THE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3372 iki aukščiausios $ 0.3517 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THE kaina yra $ 4.10318040169636, o žemiausia – $ 0.07220387483514598.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THE per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

THENA (THE) rinkos informacija

No.669

$ 38.45M
$ 38.45M$ 38.45M

$ 785.51K
$ 785.51K$ 785.51K

$ 112.41M
$ 112.41M$ 112.41M

111.55M
111.55M 111.55M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

263,521,612.17806983
263,521,612.17806983 263,521,612.17806983

34.20%

BSC

Dabartinė THENA rinkos kapitalizacija yra $ 38.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 785.51K. THE apyvartoje yra 111.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 263521612.17806983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.41M

THENA (THE) kainos istorija USD

Stebėkite THENA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002499-0.72%
30 dienų$ -0.023-6.26%
60 dienų$ +0.0639+22.75%
90 dienų$ +0.1141+49.47%
THENA kainos pokytis šiandien

Šiandien THE užfiksuotas $ -0.002499 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

THENA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.023 (-6.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

THENA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, THE rodiklis pasikeitė $ +0.0639 (+22.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

THENA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1141 (+49.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir THENA (THE) pokyčius?

Peržiūrėkite THENA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra THENA (THE)

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

THENA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų THENA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti THEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie THENA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti THENA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

THENA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos THENA (THE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THENA (THE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THENA prognozes.

Peržiūrėkite THENA kainos prognozę dabar!

THENA (THE) Tokenomika

Supratimas apie THENA (THE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti THENA (THE)

Ieškote, kaip nusipirkti THENA? Viskas paprasta ir patogu! THENA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

THE į vietos valiutas

1 THENA(THE) į VND
9,070.7805
1 THENA(THE) į AUD
A$0.520497
1 THENA(THE) į GBP
0.251631
1 THENA(THE) į EUR
0.292995
1 THENA(THE) į USD
$0.3447
1 THENA(THE) į MYR
RM1.454634
1 THENA(THE) į TRY
14.229216
1 THENA(THE) į JPY
¥50.6709
1 THENA(THE) į ARS
ARS$491.02515
1 THENA(THE) į RUB
29.123703
1 THENA(THE) į INR
30.430116
1 THENA(THE) į IDR
Rp5,650.818768
1 THENA(THE) į KRW
480.080925
1 THENA(THE) į PHP
19.737522
1 THENA(THE) į EGP
￡E.16.600752
1 THENA(THE) į BRL
R$1.86138
1 THENA(THE) į CAD
C$0.475686
1 THENA(THE) į BDT
41.98446
1 THENA(THE) į NGN
519.907563
1 THENA(THE) į COP
$1,351.761732
1 THENA(THE) į ZAR
R.6.035697
1 THENA(THE) į UAH
14.229216
1 THENA(THE) į VES
Bs53.7732
1 THENA(THE) į CLP
$331.2567
1 THENA(THE) į PKR
Rs97.898247
1 THENA(THE) į KZT
185.820876
1 THENA(THE) į THB
฿10.96146
1 THENA(THE) į TWD
NT$10.465092
1 THENA(THE) į AED
د.إ1.265049
1 THENA(THE) į CHF
Fr0.272313
1 THENA(THE) į HKD
HK$2.681766
1 THENA(THE) į AMD
֏131.713317
1 THENA(THE) į MAD
.د.م3.112641
1 THENA(THE) į MXN
$6.414867
1 THENA(THE) į SAR
ريال1.292625
1 THENA(THE) į PLN
1.254708
1 THENA(THE) į RON
лв1.492551
1 THENA(THE) į SEK
kr3.226392
1 THENA(THE) į BGN
лв0.575649
1 THENA(THE) į HUF
Ft115.943292
1 THENA(THE) į CZK
7.193889
1 THENA(THE) į KWD
د.ك0.1051335
1 THENA(THE) į ILS
1.144404
1 THENA(THE) į AOA
Kz314.218179
1 THENA(THE) į BHD
.د.ب0.1299519
1 THENA(THE) į BMD
$0.3447
1 THENA(THE) į DKK
kr2.199186
1 THENA(THE) į HNL
L9.034587
1 THENA(THE) į MUR
15.704532
1 THENA(THE) į NAD
$6.059826
1 THENA(THE) į NOK
kr3.426318
1 THENA(THE) į NZD
$0.579096
1 THENA(THE) į PAB
B/.0.3447
1 THENA(THE) į PGK
K1.461528
1 THENA(THE) į QAR
ر.ق1.254708
1 THENA(THE) į RSD
дин.34.535493

THENA išteklius

Išsamesnei THENA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali THENA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie THENA

Kiek THENA(THE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė THE kaina USD valiuta yra 0.3447USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė THE į USD kaina?
Dabartinė THE kaina USD valiuta yra $ 0.3447. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra THENA rinkos kapitalizacija?
THE rinkos kapitalizacija yra $ 38.45MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra THE apyvartoje?
THE apyvartoje yra 111.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) THE kaina?
THE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.10318040169636USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) THE kaina?
THE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07220387483514598USD.
Kokia yra THE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis THE yra $ 785.51KUSD.
Ar THE kaina šiais metais kils?
THE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite THE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:36(UTC+8)

THENA (THE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

THE-į-USD skaičiuoklė

Suma

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0.3447 USD

Prekiauti THE

THEUSDT
$0.3446
$0.3446$0.3446
-0.83%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis