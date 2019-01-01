THENA (THE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTHENA (THE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
THENA (THE) Informacija

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

Oficiali svetainė:
https://thena.fi/
Baltoji knyga:
https://thena.gitbook.io/thena/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11

THENA (THE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius THENA (THE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.78M
$ 40.78M$ 40.78M
Bendra pasiūla:
$ 263.52M
$ 263.52M$ 263.52M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 111.48M
$ 111.48M$ 111.48M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 119.29M
$ 119.29M$ 119.29M
Visų laikų rekordas:
$ 4.4676
$ 4.4676$ 4.4676
Visų laikų minimumas:
$ 0.07220387483514598
$ 0.07220387483514598$ 0.07220387483514598
Dabartinė kaina:
$ 0.3658
$ 0.3658$ 0.3658

THENA (THE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti THENA (THE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų THE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek THE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate THE tokenomiką, galite peržiūrėti THE tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti THE

Norite įtraukti THENA (THE) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius THE pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

THENA (THE) Kainų istorija

THE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

THE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda THE? Mūsų THE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.