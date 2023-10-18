THE

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

ReitingasNo.558

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)54.10%

Cirkuliuojantis kiekis111,852,316.28707537

Maksimali pasiūla326,120,291

Bendra pasiūla264,158,261.95556065

Cirkuliacijos norma0.3429%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas4.10318040169636,2024-11-27

Mažiausia kaina0.07220387483514598,2023-10-18

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

